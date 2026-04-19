وزير الخارجية الكويتي يلتقي نظيره المصري في القاهرة لبحث التطورات الإقليمية

زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى القاهرة، في أول لقاء لمسؤول خليجي رفيع المستوى منذ اندلاع الهجمات الإيرانية على دول الخليج، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.

تصل القاهرة اليوم الأحد، زيارة رسمية ل وزير الخارجية الكويت ي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وهي أول زيارة يقوم بها مسؤول خليجي رفيع المستوى إلى مصر منذ تصاعد التوترات الأمنية عقب الهجمات الإيرانية المتوالية على دول الخليج.

ومن المقرر أن يعقد الوزير الكويتي جلسة مباحثات مكثفة مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة.

تتصدر أجندة المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين على مختلف الأصعدة، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

كما سيشكل تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في المنطقة محوراً أساسياً للنقاش، لا سيما الدور المصري المحوري في دعم أمن واستقرار المنطقة.

من جهة أخرى، ستتم مناقشة الجهود المصرية الحثيثة لاحتواء التصعيد الحالي، ودعم مسار المفاوضات الأمريكية-الإيرانية الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر واستعادة الاستقرار الإقليمي.

تكتسب هذه الزيارة أهمية استثنائية كونها أول لقاء لمسؤول خليجي رفيع المستوى في مصر عقب سلسلة الهجمات الإيرانية المكثفة التي شهدتها دول الخليج منذ أواخر شهر فبراير الماضي.

شهدت المنطقة منذ الثامن والعشرين من فبراير تصعيداً عسكرياً غير مسبوق، حيث شنّت إيران سلسلة من الهجمات المتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت عدة دول خليجية وعربية، وذلك كرد فعل مباشر على ما وصفته بالهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.

استمرت هذه الهجمات لأكثر من أربعين يوماً، مخلفة وراءها أضراراً مادية جسيمة في البنية التحتية ومنشآت الطاقة، وتركزت بشكل ملحوظ على دول الخليج.

منذ اليوم الأول لهذه الهجمات، لم تتوانَ مصر عن إعلان إدانتها الشديدة، واصفةً إياها بالـ 'عدوان'، ومؤكدةً أن أمن الخليج يمثل جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي.

وقد انخرطت القاهرة في جهود دبلوماسية مكثفة، تضمنت جولات واتصالات مستمرة مع دول الخليج بهدف التنسيق ودعم مبادرات خفض التصعيد.

وفي إطار سياستها المتوازنة، حرصت مصر على عدم الانخراط في أي تحالفات عسكرية مباشرة، مع التأكيد على استعدادها الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب.

وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة المصرية يوم السبت عن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من نظيره اللبناني، العماد جوزاف عون، حيث تطرق الحديث بينهما إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية واللبنانية.

كما صرح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في وقت سابق اليوم السبت، بأن بلاده تعمل بشكل وثيق مع باكستان على وضع إطار عمل شامل يهدف إلى تحقيق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً على الدور المصري في المساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

تأتي هذه الزيارة في ظل ظروف إقليمية دقيقة تتسم بالتوتر المتصاعد، مما يعكس حرص مصر والكويت على تعزيز التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات المشتركة.

إن الدور المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحديداً في منطقة الخليج، يحظى بتقدير كبير من قبل الدول العربية، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي.

وبينما تواصل مصر جهودها لاحتواء التصعيد، فإنها تؤكد على أهمية الحلول الدبلوماسية والمفاوضات كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام.

إن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول الخليج يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط التاريخية بين هذه الدول.

وتشكل هذه المباحثات فرصة لتقييم الأداء الحالي ووضع رؤى مستقبلية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر ودولة الكويت، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن القومي لكلا البلدين والمنطقة ككل.

