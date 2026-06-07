وزير الصناعة والثروة المعدنية يطلّع على الحلول الهندسية المتقدمة في مركز Kronstadt Engineering Centre بسانت بطرسبورغ

شارك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، حيث قام بزيارة مركز Kronstadt Engineering Centre في سانت بطرسبورغ، حيث تطلّع على الحلول الهندسية المتقدمة في المركز، وشملت الزيارة مرافق التصميم والأتمتة والقياسات والتدريب، وناقش مع مدير المركز أوليغ إيغوروف فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الهندسة الصناعية والتقنيات المتقدمة، في إطار جهود المملكة لبناء شراكات صناعية وتعدينية دولية.

اطّلع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف على الحلول الهندسية المتقدمة في مركز Kronstadt Engineering Centre ب سانت بطرسبورغ ، وشملت الزيارة مرافق التصميم والأتمتة والقياسات والتدريب، وناقش مع مدير المركز أوليغ إيغوروف فرص ال تعاون وتبادل الخبرات ضمن جهود المملكة لبناء شراكات صناعية و تعدين ية دولية...

اطّلع وزير الصناعة والثروة المعدنية على الحلول الهندسية المتقدمة في مركز Kronstadt Engineering Centre بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية. والتقى مع المدير العام للمركز، أوليغ إيغوروف، حيث تم مناقشة فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الهندسة الصناعية والتقنيات المتقدمة. شملت الزيارة مرافق المركز المتطورة، ومنها مكتب التصميم والهندسة، ووحدة الأتمتة الصناعية. كما استمع الوزير إلى شرح حول تطوير التصاميم الهندسية، والحلول الرقمية، وأنظمة التحكم المستخدمة في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الإنتاجية في المنشآت الصناعية.

تضمّنت الزيارة أيضاً جولة في مختبر القياسات والمواد الذي يقدم خدمات الفحص وتحليل المواد، مما يضمن مطابقتها للمواصفات الفنية ومعايير الجودة، إلى جانب مرافق التدريب والتعليم الهندسي المتخصصة في تأهيل الكفاءات الفنية والهندسية. تأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية للمركز في إطار مشاركته في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026، ضمن جهود المملكة لبناء شراكات دولية فاعلة في قطاعي الصناعة والتعدين





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