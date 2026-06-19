وزيرة الاقتصاد الألمانية: تركيا تلعب دوراً محورياً في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة التركي، أكدت كاترينا رايشه أن تركيا شريك حيوي لأوروبا في مجال أمن الطاقة، مشددة على أهمية تنويع المصادر والتعاون في البنية التحتية.

أكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه، أن تركيا تلعب دوراً محورياً في أمن إمدادات الطاقة لأوروبا، مشيرة إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته رايشه مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الجمعة، في العاصمة أنقرة. وقالت الوزيرة الألمانية إن التطورات المتعلقة بمضيق هرمز أعادت تسليط الضوء على أهمية أمن إمدادات الطاقة، مؤكدة أن تنويع مصادر الإمداد والاستثمارات المشتركة في البنية التحتية يشكلان عنصرين أساسيين لضمان أمن الطاقة العالمي.

وأضافت أن أمن الطاقة لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل بات أيضاً قضية جيوسياسية، لافتة إلى أن تركيا تلعب دوراً محورياً في تأمين إمدادات الطاقة إلى أوروبا. وأشارت رايشه إلى أن تركيا تواصل تسريع استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة بالتوازي مع تطوير مواردها من الغاز الطبيعي، في إطار سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، موضحة أن نحو 10% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي تمر عبر الأراضي التركية. بحضور أردوغان ونظيره.. تركيا تسلّم رومانيا فرقاطة حربية بحضور أردوغان ونظيره..

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