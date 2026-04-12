وزير الصحة يرعى حفل تخريج أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب وتكريم الفائزين بجوائز التميز البحثي

تحت رعاية معالي وزير الصحة، شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة حفل تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب وتكريم الفائزين بجوائز التميز البحثي، في إطار دعم البحث العلمي والابتكار في القطاع الصحي، وتعزيز الكفاءات الوطنية.

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة حفل تخريج دفعة جديدة من دارسي أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب ، برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

تضمن الحفل تخريج الخريجين من مختلف البرامج والتخصصات الطبية، بما في ذلك شهادة الاختصاص السعودية، برنامج الابتعاث الخارجي، زمالة جامعة جورج واشنطن في التعليم الطبي، بالإضافة إلى الدبلومات الطبية المتخصصة وبرامج أخرى منتهية بالتوظيف.

تميز الحفل بتكريم الفائزين بجوائز التميز البحثي، حيث بلغت قيمة الجوائز الإجمالية مليون وخمسمائة ألف ريال، مما يعكس التزام الأكاديمية بدعم البحث العلمي والابتكار في المجال الصحي.

بدأ الحفل بالسلام الملكي وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور أيمن الخضراء، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية، كلمة رحب فيها بمعالي وزير الصحة وشكره على رعايته ودعمه المستمر.

أكد الدكتور الخضراء على أن هذا الاحتفال يمثل صناعة لمستقبل القطاع الصحي في المملكة، ويعكس التحول الوطني الطموح الذي تقوده رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن مشاركة معالي الوزير في الحفل تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالإنسان وتنمية الكفاءات الوطنية.

أشار الدكتور الخضراء إلى أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تفتخر بدورها في تحقيق هذه الرؤية، حيث أطلقت الأكاديمية أكثر من 60 برنامجاً أكاديمياً وتدريبياً، وتخرج منها حتى الآن أكثر من 900 طبيب وممرض وفني تمريض.

كما أبرمت شراكات استراتيجية مع جامعات عالمية لإطلاق أكبر برنامج للابتعاث الخارجي في القطاع الصحي الخاص. وفي إطار التوسع والتميز، أسست المجموعة كلية الدكتور سليمان الحبيب للمعرفة، والتي استقبلت أولى دفعاتها لبرنامج بكالوريوس العلوم في التمريض للطالبات في عام 2025.

وشدد الدكتور الخضراء على أهمية الاستثمار في البحث العلمي لدعم الإنتاج البحثي الطبي وتشجيع الابتكار السريري، مشيراً إلى اختيار مجلة الدكتور سليمان الحبيب الطبية مؤخراً كأحد مصادر المدخلات للفهرس الطبي الدولي لإقليم شرق المتوسط من قبل منظمة الصحة العالمية، مؤكداً أن جوائز البحث العلمي تعكس هذا التوجه.

كما نوه الدكتور الخضراء بالنمو النوعي والمتسارع الذي حققته المجموعة بفضل دعم القيادة، من خلال تشغيل وتوسعة مستشفيات ومراكز طبية متقدمة في مناطق مختلفة من المملكة.

وفي ختام كلمته، هنأ الدكتور الخضراء الخريجين وأعرب عن فخره واعتزازه بهم. تلا ذلك تكريم الفائزين بجوائز مجلة الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي، حيث فاز بالجائزة الأولى الأستاذ الدكتور عباس المطير من المملكة العربية السعودية، والدكتور غوتريه فيليب من جمهورية فرنسا بالجائزة الثانية.

تضمن الحفل عرضاً مرئياً لقصص النجاح، وكلمة للخريجين ألقاها الدكتور عبدالعزيز الألمعي، الذي عبر عن فخره بالمستوى العلمي المتميز للخريجين وشكر الدكتور سليمان الحبيب على دعمه.

اختتم الحفل بمسيرة للخريجين وأداء قسم التخرج، ثم تم التقاط صور تذكارية للخريجين مع معالي وزير الصحة والدكتور سليمان الحبيب وقيادات المجموعة.

وفي تصريح خاص، أشاد الدكتور سليمان الحبيب برعاية معالي وزير الصحة للحفل، وأثنى على إنجازات الوزارة في تطوير النظام الصحي والرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، مشيراً إلى النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة.

وأكد الدكتور الحبيب على التزام الأكاديمية بترسيخ ثقافة التميز والابتكار من خلال الاستثمار في رأس المال البشري ومواكبة التطورات العلمية والمهنية.

وعبر عن فخره بتخريج نخبة من المتخصصين السعوديين وتكريم الباحثين المتميزين، مؤكداً على مساهمة الأكاديمية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والتحول الصحي.





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب وزارة الصحة تخريج جوائز التميز البحثي البحث العلمي رؤية 2030 التحول الصحي

