وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة قادرة على استئناف الحرب مع إيران

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة لديها مخزونات كافية من الأسلحة وهي قادرة على استئناف الحرب مع إيران.

وصرح هيغسيث في حوار شانغريلا للدفاع "نحن قادرون تماما على استئناف العمليات إذا لزم الأمر" مضيفا "مخزوناتنا مناسبة لذلك، سواء على الصعيد المحلي أو في بقية أنحاء العالم، نظرا إلى طريقة موازنتنا بين الذخائر العالية التقنية وغيرها من الذخائر المنتجة بكميات أكبر". يرى المراقبون، بكثير من الثقة، أن اللقاءات والعلاقة المتجددة لواشنطن مع باكستان، وبفضل رئيس أركان جيشها عاصم منير، عامل أساسي مهَّد الطريق أمام الوساطة التي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وباكستان.

بينما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يجتمع مع مساعديه في غرفة العمليات، أمس الجمعة، لاتخاذ "قرار نهائي" بشأن إيران، سارعت الأخيرة إلى إعلان "تمسكها بالخطوط". تعِدّ السلطات الإيرانية لإقامة جنازة كبرى للمرشد الإيراني علي خامنئي الذي اغتيل بأولى ضربات الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، بعد تأجيل مطوّل بسبب الحرب. حذر الاستخبارات الدنماركية من تصاعد التهديدات الإيرانية في الدولة الإسكندنافية، مبيّنة أن تقييم مستواها يعكس التطوّرات الحاصلة على الصعيد العالمي





