وزير السياحة والآثار المصري: سرقة السوار الذهبي حادث فردي والتحقيقات جارية

أكد وزير السياحة والآثار المصري أن سرقة السوار الذهبي من المتحف المصري تمثل حادثا فرديا، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية وتشكيل لجان لمراجعة أنظمة التأمين. كما فجر إعلامي مصري مفاجأة بشأن سرقات أخرى محتملة. وتكشف الداخلية المصرية تفاصيل اختفاء السوار، في حين تم القبض على رجل فرنسي ونجله بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من مصنع مجوهرات.

صرح وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي ، بأن حادثة سرقة السوار الذهبي من المتحف المصري بالتحرير تمثل حالة فردية ولا تعكس أداء المنظومة الأمنية للآثار بشكل عام. وأكد الوزير أن التحقيقات جارية على قدم وساق لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات. وأضاف أن غياب كاميرات المراقبة في غرف الترميم ليس تقصيرا مصريا فحسب، بل هو معيار عالمي معتمد في المتاحف الدولية، نظرا لطبيعة العمل الدقيق والحساس الذي يتطلب خصوصية وتجنب التسجيلات المستمرة.

وشدد الوزير على أن هذا النظام معمول به دوليا، وليس خطأ إداريا كما يتصور البعض، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر وستطبق العقوبات على المتورطين والمتواطئين فور انتهاء التحقيقات. وأوضح الوزير أن لجان عليا قد شكلت لمراجعة أنظمة التأمين في المتحف المصري وجميع المتاحف الأخرى، بهدف تعزيز الحراسة البشرية وتفتيش العاملين في مجال الترميم وتطوير أنظمة المراقبة الإلكترونية في القاعات والمعارض، وتشديد الإجراءات الخاصة بالدخول والخروج. وأكد الوزير أن هذه الواقعة لن تؤثر على سمعة مصر كوجهة سياحية وثقافية رائدة، قائلا: 'مصر لديها رصيد كبير من النجاحات في حماية آثارها واستعادة القطع المسروقة'، موضحا أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث والحفاظ على التراث المصري العريق. كما لفت الوزير إلى أن النتائج النهائية للتحقيقات سيتم الإعلان عنها بشفافية كاملة، داعيا إلى عدم استباق الأحداث أو الانسياق وراء الإشاعات غير المؤكدة التي قد تثير البلبلة. وفي سياق متصل، فجر الإعلامي المصري عمرو أديب مفاجأة مدوية، حيث صرح بأن السوار الذهبي المسروق من المتحف المصري والذي بيع في أسواق الصاغة لم يكن القطعة الأثرية الوحيدة التي تعرضت للسرقة من المتحف. هذا التصريح أثار تساؤلات واسعة حول حجم الخسائر المحتملة والتحديات التي تواجهها جهود حماية الآثار المصرية الثمينة. تضمنت اعترافات المتهمين بسرقة وبيع وصهر السوار الذهبي لأحد ملوك مصر القديمة مفاجآت كبيرة، وكشفت عن كواليس رحلة السوار الأثري الثمين من المتحف المصري إلى ورشة الصاغة، مرورًا بعدة مراحل. وقد كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل اختفاء السوار الذهبي، والذي انتهى به المطاف إلى الصهر في إحدى ورش الصاغة، مما أثار صدمة كبيرة بين المهتمين بالتراث المصري. وقد أدت هذه الحادثة إلى تجدد المطالب بضرورة تعزيز إجراءات الأمن والحماية في المتاحف والمواقع الأثرية، وتكثيف الرقابة على العاملين وضمان سلامة القطع الأثرية. وفي سياق متصل، كشف كبير الأثريين المصريين بوزارة السياحة والآثار، مجدي شاكر، في تصريحات صحفية عن تفاصيل جديدة حول سرقة السوار الذهبي النادر من داخل المتحف المصري بالتحرير. وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على رجل فرنسي ونجله بتهمة سرقة 11 كيلوغراما من المشغولات الذهبية من داخل مصنع للمجوهرات في مدينة العبور الصناعية بمحافظة القاهرة، مما يبرز التحديات الأمنية التي تواجهها المواقع التي تحتوي على مقتنيات ثمينة. وتسلط هذه الحوادث الضوء على أهمية التعاون الدولي في مكافحة تهريب الآثار والتحقيق في قضايا السرقة، بهدف استعادة القطع المسروقة والحفاظ على التراث الثقافي العالمي





