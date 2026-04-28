وزير الخارجية الفرنسي يبدأ جولة خليجية لمناقشة التطورات الإقليمية

يتوجه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في جولة خليجية تشمل السعودية وقطر والإمارات وعمان، وذلك في إطار جهود أوروبية للتواصل مع القادة الخليجيين بشأن تداعيات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية والتوترات الإقليمية، وعلى رأسها ملف إيران ومضيق هرمز.

يستعد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لبدء جولة خليجية مكثفة تشمل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان، ابتداءً من بعد ظهر الأربعاء.

تأتي هذه الجولة في أعقاب زيارات مماثلة قام بها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجينا ميلوني، مما يعكس اهتمامًا أوروبيًا متزايدًا بتداعيات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية على إيران والمنطقة بأسرها. تركز الجولة على التواصل مع القادة الخليجيين المعنيين بشكل مباشر بالأحداث الجارية في محيطهم.

وتوصف الجولة بأنها تحدث في سياق استثنائي، حيث تأتي بعد ستة أسابيع من اندلاع الحرب، في ظل وقف لإطلاق النار غير مؤكد المدة، ومفاوضات متقلبة بين الانفراج والجمود وعودة محتملة للقتال، بالإضافة إلى التوترات المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز وتأثيراتها الكارثية على سلاسل إمداد الطاقة والاقتصاد العالمي. تأتي هذه الزيارة في ظل اتفاقيات دفاعية تربط فرنسا بهذه الدول، حيث قدمت فرنسا دعمًا فعالًا في الدفاع عن هذه الدول ضد الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وهو دعم يتجاوز بكثير ما قدمته دول أوروبية أخرى.

ترى باريس أن أحد أسباب التعثر في المفاوضات هو إصرار كل من إيران والولايات المتحدة على أن ميزان القوى يميل لصالحهما، مما يقلل من حوافزهما لتقديم تنازلات كبيرة. تسعى فرنسا من خلال هذه الجولة إلى تعزيز التعاون الفرنسي الخليجي والأوروبي الخليجي في مواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها برامج إيران النووية والباليستية والمسيرات، ودورها الإقليمي، والبحث عن حلول مستدامة.

كما تركز على إعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، حيث ستعرض باريس على نظرائها المراحل التي قطعتها المبادرة الفرنسية البريطانية لضمان أمن الملاحة من خلال إطلاق مهمة لمواكبة السفن والناقلات، مع التأكيد على تجنب الخلط بين هذه المهمة والعمليات البحرية الأمريكية. وتؤكد باريس على أهمية مشاركة الدول الخليجية في هذه الجهود.

بالإضافة إلى ذلك، ستتناول جولة بارو الملف اللبناني، خاصة مع المملكة العربية السعودية، حيث تتفق باريس والرياض على الأهداف المشتركة المتمثلة في الحفاظ على السيادة اللبنانية، وفهم التوازنات الداخلية، والتمسك باستقرار لبنان. على الرغم من ترحيب باريس بوقف إطلاق النار الذي تم تمديده، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات المستمرة، وتدهور الأوضاع الإنسانية، والانقسامات العميقة في لبنان، خاصة فيما يتعلق بدور حزب الله وتأثيره على استقرار البلاد.

وتنتقد باريس ما تصفه بـ"عدوانية" حزب الله، وتحمله المسؤولية عن مقتل عناصر من قوات اليونيفيل الدولية. كما تعبر عن قلقها إزاء احتلال إسرائيل لمناطق في جنوب لبنان، وما يترتب عليه من دعم لسردية حزب الله وإعاقة جهود السلطات اللبنانية في التوصل إلى حل تفاوضي مع إسرائيل. وتسعى باريس أيضًا إلى تعزيز الشراكات مع الدول الخليجية في مجالات الأمن والدفاع، وتطوير طرق بديلة لتأمين إمدادات الطاقة، بما في ذلك الربط الإقليمي بين الدول، مع إمكانية مشاركة سوريا ولبنان في هذه الجهود.

بشكل عام، تهدف فرنسا إلى تقريب وجهات النظر مع شركائها في الخليج في التعامل مع الأزمات وتوفير السبل لمواجهة التحديات المستقبلية





فرنسا الخليج إيران الحرب الإسرائيلية الفلسطينية مضيق هرمز الأمن الإقليمي

