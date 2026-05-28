وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا يتفقد جاهزية الخدمات الطبية في المشاعر المقدسة استعداداً لموسم الحج

أجرى وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز جولة ميدانية في عدد من المواقع الصحية التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في المشاعر المقدسة، للاطلاع على جاهزية المنظومة الصحية لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج. شملت الجولة مجمع العيادات التخصصية ومركز القيادة والتحكم والمستشفى الميداني في عرفات، حيث تم استعراض خدمات الطوارئ والعناية الحرجة والوحدات المتخصصة في التعامل مع الإجهاد الحراري، بالإضافة إلى تشغيل العيادات المتنقلة واستخدام التقنيات الحديثة مثل السوار الصحي الذكي والطائرات دون طيار.

في إطار متابعة الإجراءات التحضيرية لموسم حج 1447 هجري، قام وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بجولة ميدانية تفقدية لعدد من المنشآت والمواقع الصحية التابعة للخدمات الطبية ب وزارة الداخلية في المشاعر المقدسة .

وتهدف الجولة إلى الإطلاع على جاهزية المنظومة الصحية وضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، حيث شملت الزيارة مجمع عيادات الخدمات الطبية بالوزارة، والذي يضم مجموعة من العيادات التخصصية المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والصيدلية والمخبرية، بالإضافة إلى أقسام العناية الحرجة والخدمات المساندة العاملة تحت إشراف كوادر طبية وفنية وإدارية مؤهلة. كما تم عرض مرئي شامل استعرض جهود الخدمات الطبية للوزارة خلال موسم الحج، وغطى شبكة مزودي الخدمة الصحية، والفرق الميدانية والموسمية والعيادات المنتشرة، إضافة إلى المستشفيات والمراكز الطبية العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وتضمنت الجولة زيارة مركز القيادة والتحكم للخدمات الطبية، المنصة التي تتابع لحظياً جاهزية جميع المواقع الصحية وحركة الحالات وتمركز الفرق الميدانية ومؤشرات الأداء التشغيلي، مما يساهم في سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة الاستجابة الطبية الميدانية. وواصل الوزير جولته إلى مستشفى الخدمات الطبية الميداني في مشعر عرفات، حيث اطّلع على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، التي تشمل أقسام الطوارئ والعناية المركزة والإنعاش ووحدات خاصة للتعامل مع الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إلى جانب الخدمات الوقائية والمخبرية والصيدلية.

وأبدى الأمير عبدالعزيز بن سعود اهتماماً particularاً بجهود الخدمات الطبية في تشغيل العيادات المتنقلة والعربات الطبية والفرق الميدانية لتقديم الإسعافات الأولية والتوعية الصحية والإرشاد الوقائي، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاد الحراري والأمراض المعدية. كما سلط الضوء على استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز الرعاية الميدانية، من خلال السوار الصحي الذكي للرعاية المستمرة، وتقنيات الاتصال المرئي لدعم الفرق الميدانية طبيًا عن بُعد، واستخدام الطائرات دون طيار لإيصال المستلزمات الطبية بسرعة عند الحاجة.

رافق الوزير في جولته مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات محمد بن مهنا المهنا، ونائب المشرف العام على مكتب الوزير المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان





