وزير الحج والعمرة يتفقد منفذ الحديثة ويشيد بالاستعدادات لاستقبال الحجاج

تفقد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة منفذ الحديثة في محافظة القريات، مؤكدًا على الجاهزية التامة لاستقبال حجاج 1447هـ، مشيدًا بدعم أمير منطقة الجوف وتكامل الجهات الحكومية. الزيارة تأتي ضمن جهود المملكة لتيسير رحلة الحجاج وفق رؤية 2030.

قام وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بزيارة تفقدية هامة ل منفذ الحديثة الواقع في محافظة القريات بمنطقة الجوف، وذلك بهدف الإشراف المباشر على الاستعدادات المكثفة الجارية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ.

هذه الزيارة تأتي في سياق حرص الوزارة على ضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم الإيمانية منذ لحظة وصولهم إلى أرض المملكة. وقد أعرب الدكتور الربيعة عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على دعمه اللامحدود واهتمامه البالغ بتطوير وتجهيز المنافذ الحدودية، مما يعكس حرص القيادة على توفير كافة الإمكانيات لخدمة الحجاج.

كما أشاد الوزير بالتعاون والتكامل المتميز بين جميع الجهات الحكومية المعنية، والذي يجسد روح الفريق الواحد في سبيل تحقيق هدف واحد وهو خدمة الحجاج وتيسير أمورهم. خلال الزيارة، حرص الدكتور الربيعة على الاطلاع بشكل تفصيلي على كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للحجاج عبر منفذ الحديثة. بدءًا من لحظة دخولهم إلى المملكة، مرورًا بإجراءات الجوازات والجمارك، ووصولًا إلى خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد، وتنظيم حركة النقل والانتقال.

وقد تفقد الوزير بنفسه المرافق والخدمات المتوفرة في المنفذ، وتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال أعداد كبيرة من الحجاج. كما استمع إلى تقارير مفصلة من المسؤولين في المنفذ حول خطط العمل والاستعدادات المتخذة، والجهود المبذولة لضمان انسيابية الإجراءات وسرعة إنجازها. وأكد الدكتور الربيعة على أهمية توظيف أحدث التقنيات والحلول الذكية في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الاستقبال.

وأشار إلى أن هذه الاستعدادات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تيسير رحلة الحاج منذ لحظة وصوله، من خلال التكامل بين جميع الجهات المعنية، وتوفير كافة وسائل الراحة والأمان لهم. إن هذه الجولة الميدانية تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية التي يقوم بها وزير الحج والعمرة لمختلف المنافذ الحدودية والمراكز الخدمية، وذلك في إطار متابعة دقيقة ومستمرة للاستعدادات الجارية لاستقبال حجاج هذا العام.

وتأتي هذه الجهود في ظل الدعم والتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، اللذين يوليان اهتمامًا بالغًا بخدمة الحجاج والمعتمرين وتوفير كافة الإمكانيات لضمان أدائهم مناسكهم بيسر وسهولة وأمان. وتتماشى هذه الاستعدادات مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق عن رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى تحسين تجربة الحجاج وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

إن المملكة العربية السعودية تضع خدمة الحجاج في مقدمة أولوياتها، وتسعى جاهدة لتوفير كافة الإمكانيات لضمان رحلة إيمانية مريحة وآمنة لضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم. وتؤكد الوزارة على استمرارها في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج، بما يواكب التطورات الحديثة ويلبي احتياجاتهم المتزايدة





الحج العمرة وزير الحج والعمرة منفذ الحديثة الاستعدادات رؤية 2030 ضيوف الرحمن

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تشكيل مجلس الأعمال السعودي القطري.. والشويعر رئيساًتعزيزاً للعلاقات الاقتصادية السعودية القطرية أعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي القطري في دورته الجديدة (1443-1447)، وتسمية الأستاذ حمد بن على الشويعر...

Read more »

تفاصيل التقويم الدراسي الجديد 1446هـ.. استمرار الفصول الثلاثةأَعلَنت وزارةُ التعليم عن التقويم الدراسي للعام 1446-1447 هـ (2025-2024) للتعليم العام، حيث يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام

Read more »

'التعليم': استمرار الفصول الثلاثة للعام الدراسي القادمأَعلَنت وزارةُ التعليم عن التقويمَ الدراسيَّ للعام 1446-1447 هـ (2025-2024) للتعليم العام، حيث يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

Read more »

نسخة المواطن إنجازات 2024 ومستهدفات ميزانية 2025تعزيزًا للشفافية مع المواطنين، أصدرت وزارة المالية، «نسخة المواطن»، والتي تعد وثيقة مالية تستعرض المعلومات الأساسية الخاصة بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446-1447 للهجرة، ويأتي...

Read more »

محلي صامطة يناقش تعثر المشروعات وتطوير البنية التحتيةترأس محافظ صامطة، الدكتور خفير بن زارع العمري، الدورة الثانية للمجلس المحلي للعام 1446-1447هـ، التي عُقدت في مركز السهي، بحضور أعضاء المجلس وممثلي الجهات الحكومية، وتركزت أعمال الاجتماع...

Read more »

تمديد إجازة الصيف لمدارس مكة والمدينة وجدة أسبوعاًكشف التقويم الدراسي لمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف عن تأخير بداية الدراسة في العام الجديد 1447 / 1448هـ لمدة أسبوع، ليكون 8 ربيع الأول 1447 الموافق

Read more »