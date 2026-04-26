وزير الخارجية الإيراني يبدأ جولة دبلوماسية تشمل باكستان وعُمان وروسيا في ظل جهود الوساطة لإنهاء الحرب

غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إسلام آباد متوجهاً إلى موسكو في إطار جولة دبلوماسية تشمل مباحثات رفيعة المستوى مع روسيا وباكستان وعُمان، حيث نقل رسائل إلى الولايات المتحدة بشأن 'الخطوط الحمراء' الإيرانية في الملف النووي ومضيق هرمز. وتأتي هذه الجولة في ظل جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، حيث بحث عبد اللهيان مع نظرائه الفرنسي والقطري والسعودي التطورات الإقليمية والمسار الدبلوماسي في إطار وقف إطلاق النار. كما تم تمديد الهدنة بين إيران والولايات المتحدة بناء على طلب الوساطة الباكستانية، بينما لا تزال هناك تحديات تعيق التوصل إلى اتفاق دائم.

غادر وزير الخارجية ال إيران ي حسين أمير عبد اللهيان ، مساء الأحد، العاصمة الباكستانية إسلام آباد متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو، في إطار جولة دبلوماسية تشمل مباحثات رفيعة المستوى.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 'إرنا' أن عبد اللهيان غادر إسلام آباد، التي زارها مجدداً عقب زيارته إلى سلطنة عُمان، حيث كان من المقرر أن يعقد خلال زيارته إلى موسكو لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الروس، في مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن عبد اللهيان نقل عبر باكستان رسالة إلى الولايات المتحدة، تتضمن ما وصفته بـ'الخطوط الحمراء' لبلاده بشأن الملف النووي، ومضيق هرمز، وقضايا أخرى.

وأشارت وكالة 'إرنا' إلى أن عبد اللهيان التقى الأحد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بعد عودته إلى إسلام آباد لإجراء مباحثات. وذكرت الوكالة أنه كان في استقبال عبد اللهيان لدى وصوله إلى قاعدة 'نور خان' الجوية، وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، والسفير الإيراني لدى إسلام آباد رضا أميري مقدم. وأوضحت أن عبد اللهيان توجه بعد ذلك إلى مقر قيادة الجيش الباكستاني في مدينة راولبندي - المجاورة لإسلام آباد - للقاء قائد الجيش الباكستاني.

ووصل عبد اللهيان إلى إسلام آباد، في وقت سابق الأحد، بعد ختام زيارة استغرقت يوماً واحداً إلى سلطنة عمان. جدير بالذكر أن عبد اللهيان، بدأ جولته الجمعة، التي تشمل باكستان وعُمان وروسيا، بزيارة إسلام آباد، قبل أن يتوجه بعدها إلى مسقط. وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن السلطان هيثم بن طارق، استقبل عبد اللهيان، وجرى التشاور حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وجهود الوساطة والمساعي الرامية إلى إنهاء النزاعات، في إشارة إلى الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

ومساء الجمعة، وصل عبد اللهيان إلى إسلام آباد، وكان متوقعاً أن يلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمستشار جاريد كوشنر. لكن وكالة 'إرنا' ذكرت، السبت، أن عبد اللهيان، غادر إسلام آباد، عقب لقائه مسؤولين باكستانيين، بينما نقلت قناة 'فوكس نيوز' الأمريكية عن الرئيس دونالد ترمب، إن ويتكوف وكوشنر، لن يتوجها إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران.

وفي السياق، بحث عبد اللهيان مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو التطورات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف إطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، الأحد، إن 'عبد اللهيان وبارو أجريا اتصالاً هاتفياً تناول مستجدات الأوضاع المتعلقة بالحرب'. وخلال الاتصال، استعرض عبد اللهيان لنظيره الفرنسي المبادرات الدبلوماسية المطروحة لإنهاء ما وصفه بـ'الحرب المفروضة' على إيران، إلى جانب الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية اضطلاع الدول الأوروبية بدور بنّاء في دعم مسار إنهاء الحرب. من جانبه، أعرب بارو عن ترحيب بلاده بالمساعي الدبلوماسية الجارية الرامية إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وفي غضون ذلك، بحث عبد اللهيان، الأحد، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والسعودي فيصل بن فرحان، التطورات الإقليمية والمسار الدبلوماسي في إطار وقف إطلاق النار.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن عبد اللهيان أشار إلى التحديات التي تعيق ترسيخ وقف إطلاق النار بشكل دائم، وقدم معلومات حول المبادرات الدبلوماسية التي تقوم بها إيران لإنهاء الحرب وخفض التوتر. وأكدت الأطراف وفق التلفزيون الإيراني أهمية اضطلاع دول المنطقة بدور بنّاء في إدارة الأزمات، وأنهم شددوا على ضرورة مواصلة الاتصالات لدعم جهود السلام وتعزيز الاستقرار. من جانبه، أكد وزير الخارجية القطري استعداد بلاده للإسهام في جهود الوساطة.

وفي اتصاله مع نظيره السعودي بحث، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر التطورات في المنطقة والمسار الدبلوماسي الجاري في إطار وقف إطلاق النار. وأطلع الوزير الإيراني نظيره السعودي بشكل خاص على المستجدات المتعلقة بوقف إطلاق النار، مقدماً معلومات حول الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وخفض التوتر. وفي 21 أبريل/نيسان الجاري، أعلن ترمب، تمديد الهدنة مع إيران، بناء على طلب الوساطة الباكستانية، 'إلى حين تقديم طهران مقترحها' بشأن المفاوضات، دون تحديد سقف زمني.

وبدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير/شباط الماضي، حرباً على طهران، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل إعلان هدنة أسبوعين في 8 أبريل/نيسان الجاري، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، لكن ثمة تباعد في موقف الطرفين





إيران حسين أمير عبد اللهيان السياسة الخارجية الحرب الأمريكية-الإسرائيلية الوساطة الدبلوماسية

