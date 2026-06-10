وزير المهجرين اللبناني يصف سلاح حزب الله بأنه لم يعد يحقق أي فائدة للبنان، ويشدد على حصر القرارين الأمني والعسكري بالمؤسسات الشرعية.

وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة يعتبر أن سلاح حزب الله لم يعد يحقق أي فائدة للبنان، ويؤكد أن نحو 4000 قتيل سقطوا نتيجة خيارات وسياسات خاطئة. ويشدد على حصر القرارين الأمني والعسكري بالمؤسسات الشرعية، في ظل مفاوضات صعبة مع إسرائيل وضغوط دولية لدعم سلطة الدولة. ويعتبر أن مطالبة حزب الله بتصحيح علاقاته مع إيران أمر يثير السخرية، ويعتبر أن العلاقة الطبيعية التي تحتاج إلى مراجعة هي علاقة الحزب بطهران وليس العكس. ويشدد على أن اللبنانيين دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة السياسات التي حكمت المرحلة السابقة، ويعتبر أن السلاح الذي يتمسك به الأمين العام لحزب الله لن يفيد لبنان في شيء. ويؤكد أن المزاج العام في لبنان يشهد تحولاً تدريجياً، مع تزايد أعداد المؤيدين لخطوات الدولة الرامية إلى فرض سيادتها الكاملة وحصر القرار الأمني والعسكري بالمؤسسات الرسمية. وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع إسرائيل، أوضح أن لبنان يتفاوض تحت القصف، ويطالب بوضع جداول زمنية واضحة تضمن تنفيذ أي تفاهمات يتم التوصل إليها.

وزير المهجرين اللبناني كمال شحادة يعتبر أن سلاح حزب الله لم يعد يحقق أي فائدة للبنان، ويؤكد أن نحو 4000 قتيل سقطوا نتيجة خيارات وسياسات خاطئة.

ويشدد على حصر القرارين الأمني والعسكري بالمؤسسات الشرعية، في ظل مفاوضات صعبة مع إسرائيل وضغوط دولية لدعم سلطة الدولة. ويعتبر أن مطالبة حزب الله بتصحيح علاقاته مع إيران أمر يثير السخرية، ويعتبر أن العلاقة الطبيعية التي تحتاج إلى مراجعة هي علاقة الحزب بطهران وليس العكس. ويشدد على أن اللبنانيين دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة السياسات التي حكمت المرحلة السابقة، ويعتبر أن السلاح الذي يتمسك به الأمين العام لحزب الله لن يفيد لبنان في شيء.

ويؤكد أن المزاج العام في لبنان يشهد تحولاً تدريجياً، مع تزايد أعداد المؤيدين لخطوات الدولة الرامية إلى فرض سيادتها الكاملة وحصر القرار الأمني والعسكري بالمؤسسات الرسمية. وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع إسرائيل، أوضح أن لبنان يتفاوض تحت القصف، ويطالب بوضع جداول زمنية واضحة تضمن تنفيذ أي تفاهمات يتم التوصل إليها.

وتأتي تصريحات شحادة في وقت يشهد فيه لبنان نقاشاً متصاعداً حول مستقبل سلاح حزب الله، بالتوازي مع ضغوط دولية متزايدة لدعم سلطة الدولة اللبنانية وتثبيت التهدئة على الحدود الجنوبية، وسط ارتباط واضح بين المسار اللبناني والتطورات الإقليمية الأوسع، ولا سيما المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران





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