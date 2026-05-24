وزير الإعلام يزور جريدة أم القرى ومقار منظومة الإعلام في المشاعر المقدسة

زار وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم، جريدة أم القرى ومقار منظومة الإعلام في ال مشاعر المقدسة ، وعدداً من الجهات الأمنية. ووقف على مستوى الجاهزية التشغيلية والفنية، والاطمئنان على سير العمل لنقل شعيرة الحج إلى العالم، وبما يعكس الجهود الاستثنائية للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن .

واستهل الجولة بزيارة جريدة أم القرى مطلعاً على مسارات التطوير والتحول الرقمي الذي تشهده الجريدة، بصفتها الجريدة الرسمية للمملكة. واطلع وزير الإعلام خلال زيارته على آليات العمل التحريري، والفني، والطباعي، والخطط التطويرية لتعزيز المحتوى الرقمي وأدوات النشر. كما تفقد مرافق الجريدة وأقسامها، واطلع على التقنيات المستخدمة في التوثيق، ومراحل الأرشفة الإلكترونية لتحويل المحتوى الورقي التاريخي إلى مواد رقمية تسهل مراجعتها والبحث فيها.

وفي ختام الزيارة، أكد وزير الإعلام أهمية الاستمرار في تطوير المؤسسات الإعلامية الوطنية ورفع جاهزيتها الرقمية، بما يواكب التحولات التنموية ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتُعد جريدة أم القرى التي أسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- عام 1343هـ، الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ووثّقت عبر أكثر من قرن الأنظمة والأوامر والقرارات والتحولات الوطنية المختلفة.

من جهة ثانية، وقف وزير الإعلام على مستوى الاستعدادات في مقار الوزارة في مشعر عرفات، واطلع على استوديوهات هيئة الإذاعة والتلفزيون، وعربة البث المتنقلة واستمع إلى شرحٍ من المختصين عن التقنيات الحديثة المستخدمة. كما تفقد التجهيزات الإعلامية اللازمة التي هيأتها «واس» بمشعر عرفات لتسهيل العمل الإعلامي لكافة الصحفيين المحلين والشركاء الدوليين، لأداء رسالتهم الإعلامية خلال موسم الحج.

وشدد وزير الإعلام في ختام زيارته التفقدية، على منسوبي الوزارة ومنظومتها المشاركين في تغطية حج هذا العام 1447هـ، أهمية بذل مزيد من الجهود لإبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، للتيسير على حجاج بيت الله الحرام. كما زار وزير الإعلام مركز عمليات الحج «القيادة والسيطرة» بالأمن العام، ورئاسة أمن الدولة، واطلع على الجهود الأمنية والتنظيمية المتكاملة لموسم الحج





