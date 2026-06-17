وزير الداخلية يؤكد على دور القطاعات الأمنية في حماية أمن المملكة خلال لقائه القيادات الأمنية والعسكرية في الباحة

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف القيادات الأمنية والعسكرية في منطقة الباحة بحضور أمير المنطقة ونائبه. ونقل تحيات الملك سلمان وولي العهد مؤكداً على أهمية أعمال ومنسوبي القطاعات الأمنية في الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها، مشيراً إلى أن جهودهم تعكس كفاءة عالية ودعم القيادة الرشيدة.

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية اليوم القيادات ال أمني ة والعسكرية في منطقة الباحة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي نائب أمير المنطقة.

نقل سموه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- إلى القيادات الأمنية والعسكرية ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية في المنطقة. نوّه سموه بما يبذله منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية من جهود في أداء مهامهم وما يُظهرونه من تفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن مؤكداً أن ما يقومون به من حماية وصون لأمن المملكة واستقرارها يمثل نموذجاً مشرفاً في تعزيز الشعور العام بالأمان ويعكس مستوى الكفاءة والجاهزية التي تحظى بها هذه القطاعات بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-





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