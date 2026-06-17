وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يحصل على لقب الدكتوراه الفخرية من معهد موسكو الحكومي

حصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على لقب الدكتوراه الفخرية من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، خلال زيارته إلى روسيا. ويعتبر هذا التكريم علامة احترام للعلاقات العريقة بين تركيا وروسيا، وللتفاهم المتبادل الذي يربط بين شعبينا.

منح معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أحد أعرق الجامعات الروسية، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لقب الدكتوراه الفخرية. وأقيمت مراسم التكريم في مقر المعهد على هامش زيارة فيدان إلى روسيا، حيث قدم رئيس الجامعة أناتولي توركونوف شهادة الدكتوراه الفخرية للوزير التركي.

وفي كلمة خلال الحفل، أعرب فيدان عن شكره للمعهد على منحه هذا اللقب، لافتا إلى أن المؤسسة خرجت منذ أكثر من 80 عاماً دبلوماسيين وأكاديميين ورجال دولة تركوا بصماتهم في إدارة العلاقات الدولية، ومن بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وأضاف فيدان أن العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا هي شراكة شكلها التاريخ، واختُبرت بالأزمات، واستمرت بفضل التعاون والحوار رفيع المستوى، وأنها تزداد أهمية في مرحلة تشهد حالة من عدم اليقين العالمي.

وأشار فيدان إلى أن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى خلقت ضغوطا على دول المنطقة في العديد من المجالات، وأن التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران شكل انفراجا. ولفت إلى أن تركيا عملت بشكل نشط مع دول المنطقة للوصول إلى هذه النتيجة، وأنها ستواصل دعم تنفيذ التفاهم من أجل خفض التوتر





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وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، لقب الدكتوراه ا

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