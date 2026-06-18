وزير الدفاع التركي يشار غولر يشارك في اجتماعات الناتو في بروكسل

شارك وزير الدفاع التركي يشار غولر في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث حضر الجلسة الرسمية وصورة الوزراء الجماعية، كما انضم إلى اجتماعات مجموعة التخطيط النووي ومجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، وأجرى لقاءات مع عدد من نظرائه. كما زار بعثة تركيا الدائمة لدى الناتو، ورئاسة الوفد العسكري، والسفارة والملحقية العسكرية التركية في بروكسل.

في سياق النشاطات الدبلوماسية والعسكرية المتعددة الأطراف، شارك وزير الدفاع التركي السيد يشار غولر يوم الخميس في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل .

وقد حضر الوزير الجلسة الرسمية للاجتماع في مقر الحلف، وشارك مع نظرائه في التقاط الصورة الجماعية التقليدية لوزراء الدفاع التي تُلتقط في كل اجتماع وزاري. وتأتي مشاركة الوزير التركي within إطار التزام بلاده بالمشاركة الفاعلة في كافة أنشطة الحلف ومساعدته على تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

ولم تقتصر مشاركة غولر على الاجتماع الوزاري الرسمي، بل امتدت لتشمل الاجتماعات المصاحبة، حيث انضم إلى اجتماعات مجموعة التخطيط النووي التابعة للناتو، وهي الهيئة المسؤولة عن التخطيط للردع النووي للحلف، وكذلك اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، التي تناقش سبل دعم كييف في مواجهة الحرب الروسية. وقد أتيحت له خلال هذه الزيارة فرصة إجراء لقاءات سريعة وثنائية مع عدد من وزراء الدفاع المشاركين قبل الجلسات وبعدها، مما يعكس الحرص التركي على تعزيز التنسيق والتشاور مع الحلفاء في القضايا الأمنية المشتركة.

بعد انتهاء الجلسات الرسمية، واصل الوزير غولر برنامجه في بروكسل حيث قام بزيارات ميدانية إلى عدة جهات تركية مهمة في العاصمة البلجيكية. وشملت الزيارات مقر البعثة التركية الدائمة لدى الناتو، وهي الجهة المسؤولة عن التمثيل الدائم لتركيا في الحلف، بالإضافة إلى رئاسة الوفد العسكري التركي لدى الناتو المتمثلة في لجنة التنسيق العسكري، مما يؤكد على التكامل بين الدبلوماسية والعسكرة في العمل التركي داخل الحلف.

كما زار الوزير السفارة التركية في بروكسل، والملحقية العسكرية التركية في المدينة، للاطلاع على سير العمل والتواصل مع الكوادر الدبلوماسية والعسكرية التركية العاملة هناك. ويبرز هذا النشاط المتكامل الدور المتعدد الأوجه لوزير الدفاع التركي الذي يجمع بين التمثيل الوزاري في المحافل متعددة الأطراف، والإشراف على الهيئات العسكرية الدبلوماسية، والتنسيق مع المؤسسات الوطنية العاملة في الخارج.

ولا يقتصر منعطف الزيارة على الجانب السياسي والعسكري فحسب، بل يتعداه إلى رسائل رمزية في Timing الزيارة وتوقيتها، إذ تأتي في خضم تحولات إقليمية ودولية تتعلق بالأمن الأوروبي، وملافحة الردع النووي، وأزمة أوكرانيا، وملف شرق المتوسط، مما يجعل من مشاركة تركيا في هذه الاجتماعات فرصة لتأكيد مواقفها وشرح سياساتها أمام الحلفاء، وربما ثني بعض المواقف المعارضة لمسارات التعاون العسكري التركي. كما أن الزيارات الداخلية لمؤسسات التمثيل التركي تعمل على تعزيز الروح المعنوية للعاملين فيها، وتوحيد الخطاب بين مقرات التمثيل المختلفة، ومراجعة سير العمل بما يتوافق مع التوجيهات الوزارية.

في الختام، تعكس هذه الزيارة المكثفة لوزير الدفاع التركي في بروكسل مدى التركيز الذي توليه أنقرة للعلاقة مع الناتو،以及تعزيز قدراتها التفاعلية داخل الحلف على المستويات كافة





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