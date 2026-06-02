وزير الخارجية التركي يبحث تطوير العلاقات مع سنغافورة في مجالات اقتصادية وأمنية

خلال زيارته إلى سنغافورة، التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان كبار المسؤولين السنغافوريين،包括 رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة كالاقتصاد والاستثمار والأمن والتحول الرقمي، كما تناولت اللقاءات التطورات الإقليمية والدولية.

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنه بحث خلال زيارته الأخيرة إلى سنغافورة العلاقات الثنائية بأبعادها كافة، وأكد مضي البلدين قدماً في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في المنصات ال دولي ة.

التقى فيدان رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ، ووزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان، والمنسق للأمن القومي وزير الشؤون الداخلية كاسيفيسواناثان شانموغام، حيث ناقشوا خطوات عملية لتطوير التعاون في مجالات اقتصادية وتجارية واستثمارية وصناعات دفاعية وأمنية وتحول رقمي وربط لوجستي. كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والأوضاع في الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية حل الأزمات عبر الحوار والدبلوماسية.

كما شارك فيدان في فاعلية نظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، قدم فيها رؤية تركيا للسياسة الخارجية ومقاربتها للدبلوماسية في مواجهة عدم اليقين العالمي





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