وزير الصناعة السعودي يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

حضور وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريّف، في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حيث ناقش مع الزميل مكسيم الطوري مواضيع تتعلق بتنمية الشراكات الاستثمارية والاقتصادية في قطاعي الصناعة والتعدين مع الجانب الروسي.

أكد وزير ال صناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريّف، حضوره ومشاركته في فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ، حيث زار جناح RT في المنتدى. اطّلع الوزير على التغطيات الإعلامية والخدمات الإخبارية لـ RT، وركز خلال الزيارة على تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وال سعودية ، وناقش مع الزميل مكسيم الطوري مواضيع تتعلق بتنمية الشراكات الاستثمارية والاقتصادية في قطاعي ال صناعة وال تعدين مع الجانب الروسي.

يأتي الحدث في وقت تحتفي فيه السعودية وروسيا بمرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مما يعكس حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي. وكانت روسيا والسعودية قد وقعتا خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 30 اتفاقية للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، وجرى التوقيع بحضور نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان.

انطلقت الأربعاء في مدينة بطرسبورغ فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار من حول العالم، ويستمر الحدث حتى يوم غد السبت، وتحل السعودية ضيف شرف على المنتدى هذا العام، في تأكيد على متانة العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض. ستدير الصحفية من India Today غيتا موهان مهمة إدارة الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي يشارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلن المدير التنفيذي لشركة"المطاحن الأولى" السعودية عبد الله بن عبد العزيز أبابطين عن اهتمام الشركة بنقل المنتجات الغذائية الروسية عالية الجودة إلى السوق السعودية. جناح RT يخطف الأضواء في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (فيديو+صور) لفتت قناة RT أنظار زوار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام من خلال جناحها التفاعلي المبتكر، الذي قدّم للزوار مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التقنية والإعلامية.





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