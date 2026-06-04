وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي يبحثان المستجدات الإقليمية ويدينان الاعتداء الإيراني على الكويت

بحث الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الكويتي الشيخ جراح الصباح التطورات الإقليمية وأدانا الاعتداء الإيراني على الكويت، مؤكدين رفضهما لأي انتهاك للسيادة.

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الكويت ي الشيخ جراح الصباح، يوم الخميس، لبحث المستجدات الإقليمية الأخيرة والجهود المبذولة لمواجهتها.

وجاء هذا الاتصال في أعقاب الاعتداء الإيراني الغاشم الذي استهدف مطار الكويت الدولي والمنشآت الحيوية في البلاد، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخرين. وأعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة لهذا الانتهاك السافر لسيادة الكويت، مؤكدين رفضهما القاطع لأي اعتداء يمس أمن واستقرار دول الخليج العربي. وأشار الطرفان إلى أن هذه الأفعال العدوانية تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، أكدت المملكة وقوفها الكامل إلى جانب الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. وشدد البيان على أن الاعتداء الإيراني يعكس نهجاً مزعزعاً للاستقرار يهدد السلم الإقليمي والدولي. وطالبت السعودية المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية. من جانبه، عبر وزير الخارجية الكويتي عن تقدير بلاده للموقف السعودي الثابت والداعم، مشيراً إلى أهمية التنسيق المستمر بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

على صعيد متصل، ناقش الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود العربية لمواجهة التدخلات الخارجية التي تهدد الأمن القومي العربي. كما تلقى وزير الخارجية السعودي رسالة خطية من نظيره الكوري الجنوبي تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وناقش مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي التعاون في مجال منع انتشار الأسلحة النووية.

تأتي هذه الاتصالات في إطار مساعٍ دبلوماسية مكثفة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأكيداً على دور السعودية المحوري في دعم القضايا العربية والإسلامية





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