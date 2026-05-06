وزير الدفاع التركي يعزز الشراكات الدفاعية الدولية خلال فعاليات معرض ساها 2026 في إسطنبول

تقرير مفصل حول لقاءات وزير الدفاع التركي يشار غولر مع مسؤولين دوليين في معرض ساها 2026، ومساعي تركيا لزيادة صادراتها الدفاعية إلى 8 مليارات دولار.

في إطار تعزيز التعاون العسكري والدبلوماسي الاستراتيجي بين الجمهورية التركية ومختلف دول العالم، شهد اليوم الثاني من فعاليات معرض ساها 2026 الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، الذي تستضيفه مدينة إسطنبول العريقة، نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً قام به وزير الدفاع التركي، السيد يشار غولر .

وقد عقد الوزير غولر سلسلة من المباحثات الرفيعة المستوى التي استهدفت بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في الساحة العالمية. ومن أبرز الشخصيات التي التقى بها الوزير غولر وزيرة الدفاع الكينية روزليندا سويبان تويا، حيث تم تناول آفاق التعاون الدفاعي بين أنقرة ونيروبي، كما عقد اجتماعاً هاماً مع وزير الدفاع الكويتي عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية العسكرية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شملت اللقاءات وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء في موريتانيا، حننه ولد سيدي، بالإضافة إلى لقاءات هامة مع نائب وزير الدفاع الأذربيجاني ونائب وزير الدفاع الفيتنامي، مما يعكس الرغبة التركية الجادة في توسيع دائرة تحالفاتها العسكرية والتقنية لتشمل مناطق جغرافية متنوعة في القارات الأفريقية والآسيوية، وبناء جسور من الثقة المتبادلة في قطاع التسليح. أما بالنسبة لمعرض ساها 2026، فهو لا يمثل مجرد تجمع تجاري لعرض المنتجات، بل هو منصة استراتيجية متكاملة تبرز القوة التكنولوجية والصناعية الفائقة التي وصلت إليها تركيا في السنوات الأخيرة في مجال التصنيع الحربي.

يقام المعرض في مركز إسطنبول للمعارض على مساحة شاسعة ومذهلة تصل إلى 400 ألف متر مربع، مما يجعله واحداً من أضخم التجمعات الدفاعية على مستوى المنطقة والعالم. وقد شهدت النسخة الحالية مشاركة واسعة النطاق تجاوزت 120 دولة، وبحضور لافت لأكثر من 1700 شركة متخصصة في التكنولوجيا العسكرية، من بينها 263 شركة أجنبية كبرى، مما يؤكد الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها الصناعات الدفاعية التركية على الساحة الدولية.

وتهدف إدارة المعرض، التي يتولاها تكتل شركات ساها إسطنبول الرائد، إلى تحقيق قفزة نوعية وطموحة في قيمة عقود التصدير، حيث تسعى الإدارة لرفع القيمة الإجمالية من 6.2 مليارات دولار، وهي القيمة التي تم تحقيقها في نسخة عام 2024، لتصل إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار في هذه النسخة الحالية. هذا الطموح المالي يعكس الثقة المتزايدة في جودة وكفاءة المنتجات الدفاعية التركية، بدءاً من الطائرات المسيرة والأنظمة الذكية التي أثبتت كفاءتها في الميدان، وصولاً إلى السفن الحربية المتطورة والمركبات المدرعة عالية التقنية.

إن هذه التحركات الدبلوماسية المكثفة والمؤتمرات الصناعية الضخمة تأتي في توقيت حساس تشهد فيه تركيا تحولاً جذرياً وشاملاً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في التصنيع العسكري، والتقليل من الاعتماد على الواردات الخارجية، وتحويل قطاع الصناعة الدفاعية إلى أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي للدخل القومي. إن لقاءات الوزير غولر مع وزراء دفاع من دول مثل كينيا وموريتانيا والكويت تشير بوضوح إلى استراتيجية تركية بعيدة المدى تهدف إلى فتح أسواق جديدة وتوفير حلول أمنية متكاملة للدول الحليفة والشريكة في الجنوب العالمي.

إن التركيز على نقل التكنولوجيا وبناء شراكات صناعية طويلة الأمد يساهم بشكل مباشر في تعزيز النفوذ الجيوسياسي لتركيا، ويجعل منها مركزاً إقليمياً وعالمياً لتوريد المعدات العسكرية المتقدمة التي توازن بين التكلفة والأداء. كما تبرز أهمية الشراكة الإعلامية التي قامت بها وكالة الأناضول في هذا الحدث، حيث تساهم في نقل هذه الإنجازات الصناعية إلى العالم بأسره، وتسليط الضوء على التطور التقني المذهل الذي تشهده المصانع التركية.

إن معرض ساها، الذي ينظم مرة كل عامين، بات يشكل نقطة تحول في كيفية تسويق الصناعات العسكرية التركية، حيث يتم دمج الجانب التجاري الربحي بالجانب الدبلوماسي السياسي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، مما يمهد الطريق لمزيد من الاتفاقيات الثنائية التي ستعزز من أمن واستقرار المناطق التي تستفيد من هذه التقنيات الدفاعية المبتكرة، والتي تستمر فعاليات هذا المعرض حتى التاسع من مايو الجاري وسط تفاؤل كبير بتحقيق الأرقام المستهدفة





