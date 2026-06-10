وزير الخارجية التركي يشارك في قمة "عملية التعاون" بصوفيا وعلاقات تركيا الإقليمية تتطور

يغطي هذا الخبر مشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في قمة عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا في صوفيا، Bulgaria. كما يتضمن تفاصيل عن أهداف العملية، وعضويتها، واللقاءات الثنائية التي عقدها الوزير،包括 لقاءه مع رئيس وزراء قبرص التركية. بالإضافة إلى ذلك، يتطرق الخبر إلى تصريحات الرئيس أردوغان حول التعاون التركي الفنزويلي، وترحيب تركيا بالانتخابات الأرمينية، والإعلان عن فوز حزب باشينيان، واعتراض إسرائيل لمسيرة يمنية. ويعكس النص حركية الديناميكيات الإقليمية والدولية المحيطة بتركيا.

شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ، اليوم الأربعاء، في قمة " عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا "، المقامة بالعاصمة البلغارية صوفيا. وتُعَد هذه القمة منبرًا إقليميًا هامًا يهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون بين دول جنوب شرق أوروبا في مختلف المجالات، خاصة الأمنية والسياسية والاقتصادية.

تأسست العملية عام 1996، وتضم في عضويتها الكاملة إلى جانب تركيا كل من ألبانيا والبوسنة وبلغاريا وكرواتيا والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا ومولدوفا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا واليونان. وتسعى العملية إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات الديمقراطية والعدلية، ومكافحة الأنشطة غير القانونية بما فيها الجريمة المنظمة والفساد. في إطار القمة، اجتمع الوزير فيدان مع عدد من الشخصيات الدولية، حيث ناقش مع رئيس وزراء قبرص التركية فضل كولامerge tfnd 1974 على السلام والاستقرار في الجزيرة بفضل الدعم التركي.

وقد أكد فيدان خلال اللقاءات على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة، مشيرًا إلى أن تركیا تؤمن بأن الأمن والازدهار لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال العمل الجماعي. كما التقى فيدان بمسؤولين另一位 مثل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي، حيث استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق. من ناحية أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عزم بلاده وفنزويلا تعزيز التعاون في عديد من المجالات، خاصة الطاقة والدفاع والتجارة.

وجاء هذا الإعلان بعد مباحثات ثنائية في أنقرة حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا INTERNATIONALية. وفي سياق منفصل، رحبت تركيا بالانتخابات البرلمانية الأرمينية التي جرت في أجواء سلمية وهادئة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس التزام أرمينيا بالممارسات الديمقراطية. وقد أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان فوز حزبه بالانتخابات، مؤكدًا في الوقت ذاته تقدم العلاقات مع تركيا. كما ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن جيش الاحتلال اعتراض مسيرة أُطلقت من اليمن باتجاه إيلات، في حادثة هي الأولى من نوعها منذ شهرين.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية وأمنية متلاحقة، حيث تبرز تركيا كفاعل رئيسي يسعى لتعزيز نفوذه وتحاليفه. وترمي القمة الحالية في صوفيا إلى تعزيز الحوار بين دول البلقان والمنطقة، خاصة في ضوء التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة العابرة للحدود. وتسلط الأجواء الضوء على دور تركيا كجسر بين الشرق والغرب، ودورها في سد الفجوات بين دول أوروبا الشرقية والوسطى.

كما أنها تشكل فرصة لبحث الملفات العالقة، مثل الوضع في قبرص وعلاقات اليونان مع تركيا، في محاولة للبناء على أجواء التقارب التي شهدتها الفترة الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن العملية تمنح membership لاوروبا الجنوبية، مما يخدم المصالح التركية في التوسع الاقتصادي والتأثير السياسي





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