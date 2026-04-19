وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات.. وجائزة عالمية لمؤسسة سعودية.. ومبادرات يمنية مدعومة سعودياً

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره العراقي لبحث قضايا مشتركة. مؤسسة بينالي الدرعية تفوز بجائزة آرت بازل 2026. برنامج سعودي لتنمية وإعمار اليمن يدعم الأمن الغذائي. البحرين تتجاوز تداعيات الاعتداءات الإيرانية وتتخذ إجراءات صارمة.

في سياق العلاقات الثنائية وتوطيدها، أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، محادثات مع نظيره العراق ي الدكتور فؤاد محمد حسين، تناولت أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. يأتي هذا اللقاء في ظل سعي البلدين لتعزيز التعاون وتنسيق المواقف تجاه القضايا الملحة. على صعيد آخر، تشهد المملكة العربية السعودية تطورات هامة في قطاعات متنوعة.

ففي مجال الفنون، حصدت «مؤسسة بينالي الدرعية» جائزة «آرت بازل» 2026، تقديراً لجهودها البارزة في تعزيز مكانة الفنون المعاصرة والإسلامية على الساحة العالمية، ودعمها للتبادل الثقافي. كما أطلقت المملكة مبادرة نوعية تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من لعب دور قيادي في الحفاظ على التراث العمراني، وتحويله من مجرد شواهد تاريخية صامتة إلى مصادر حيوية للاقتصاد والثقافة. وفي مجال التعاون الدولي، دشّن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مشروعاً نوعياً لتعزيز سلسلة القيمة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن. يستهدف المشروع دعم نحو 2300 أسرة في محافظات أبين ومأرب وحضرموت، من خلال رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته، مما يساهم في تحسين سبل العيش في المناطق الريفية. كما كشف وزير الدفاع الإيطالي عن نقاشات لتوسيع مهمة «أسبيدس» لتمكين الاتحاد الأوروبي من تعزيز عملياته البحرية وحماية الملاحة، بما في ذلك تأمين مضيق هرمز. على صعيد متصل، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت بنجاح تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية. وكلف الملك ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، بما في ذلك النظر في استحقاقهم للجنسية البحرينية. وأشار الملك إلى أن مملكة البحرين ستظل متمسكة بحلول الأزمات عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية. وتأتي هذه التصريحات في سياق تأكيد الملك على أهمية الأمن الوطني والسيادة، معرباً عن اعتزازه بالإنجازات التي يحققها ولي العهد في دفع عجلة التنمية الحكومية





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كينيا تستهدف خفض عجز الموازنة 3.8 % في السنة المالية المقبلةأعلنت كينيا استهدافها خفض عجز الموازنة بنسبة 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، الممتدة من يوليو (تموز) 2025 - يونيو (حزيران) 2026

Read more »

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط كأس العالم 2026بدأت الولايات المتحدة مع اقتراب مونديال 2026 تسريع منح التأشيرات لجماهير كأس العالم 2026 باستخدام تقنيات ذكية وغير مسبوقة.

Read more »

ميزانية 2026: إيرادات 1.15 تريليون ونفقات 1.31 تريليونأعلنت وزارة المالية، اليوم (الثلاثاء)، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، بنفقات تُقدر بـ1.3 تريليون ريال في عام 2026، إلى نحو 1.4 تريليون ريال في 2026.

Read more »

ميزانية 2026: 37 % نمو في الإيرادات غير النفطيةشهدت الإيرادات غير النفطية قفزة تاريخية ضمن ميزانية المملكة 2026؛ حيث زادت بنسبة 37%، مُشكلةً محورا بارزا ضمن الميزانية، حيث أشارت وزارة المالية ضمن بيان ميزانية 2026 إلى ارتفاع كبير في...

Read more »

قائمة أفضل هدافي تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، لأول مرة منذ 28 عاما، ويتصدر بجدارة قائمة هدافي تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

Read more »

لندن تستضيف «مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»تستضيف جامعة كينغز لندن، الأربعاء في 4 فبراير (شباط) 2026، معرض «Saudi Futures – Career Fair 2026» («مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»).

Read more »