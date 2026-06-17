وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية متطورة في منطقة الباحة

دشن وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، بحضور أمير منطقة الباحة، عدداً من المشاريع الأمنية التي تشمل مدينة تدريب الأمن العام ومباني الشرطة والمرور ودوريات الأمن، وذلك ضمن جهود تطوير البنية التحتية الأمنية وتمشياً مع رؤية المملكة 2030. كما التقى الوزير بالقيادات الأمنية والعسكرية في المنطقة ونقل إليهم تحيات القيادة العليا.

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمس، بحضور أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عدداً من المشاريع ال أمني ة ب منطقة الباحة .

شملت هذه المشاريع مدينة تدريب الأمن العام، ومبنى شرطة المنطقة، ومبنى إدارة مرور المنطقة، ومبنى إدارة دوريات الأمن. وقد اطلع الوزير على المرافق الإدارية والميادين التدريبية والرياضية والسكنية بمدينة تدريب الأمن العام، واستمع إلى شرح وافٍ عن دورها في دعم منظومة التدريب الأمني وتأهيل الكوادر ورفع الجاهزية وفق أعلى المعايير المهنية والتدريبية.

كما اطلع على المرافق والتجهيزات والتقنيات المتطورة في مباني شرطة المنطقة وإدارة المرور وإدارة دوريات الأمن، والتي من شأنها دعم العمل الأمني والمروري ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تعزيز الخدمات الأمنية والمرورية للمواطنين والمقيمين والزوار. وتأتي هذه المشاريع امتداداً لجهود وزارة الداخلية في تطوير البنية التحتية الأمنية والتدريبية، وتعزيز الجاهزية التشغيلية للقطاعات الأمنية، وتهيئة بيئات عمل حديثة تدعم رفع كفاءة الأداء، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قدرات وطنية مؤهلة وتطوير الخدمات الحكومية والأمنية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

حضر التدشين نائب أمير منطقة الباحة الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، وعدد من كبار المسؤولين المرافقين لوزير الداخلية. كما التقى وزير الداخلية، أمس، القيادات الأمنية والعسكرية في منطقة الباحة، بحضور أمير المنطقة ونائبه. ونقل الوزير خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى القيادات الأمنية والعسكرية ومنسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وnatّق الوزير بما يبذله منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية من جهود كبيرة في أداء مهماتهم، وما يظهرونه من تفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن، مؤكداً أن ما يقومون به من حماية وصون لأمن المملكة واستقرارها يمثل نموذجاً مشرفاً في تعزيز استدامة الشعور العام بالأمان، ويعكس مستوى الكفاءة والجاهزية التي تحظى بها القطاعات الأمنية والعسكرية بدعم القيادة





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مشاريع أمنية منطقة الباحة وزارة الداخلية تدريب الأمن العام رؤية السعودية 2030

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