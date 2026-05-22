وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة ستواصل تقليص انتشارها العسكري في أوروبا

حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حلفاء بلاده الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أن الولايات المتحدة ستواصل تقليص انتشارها العسكري في أوروبا، مؤكدا أن وجود قوات أميركية أقل في القارة "أمر حتمي في نهاية المطاف".

حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حلفاء بلاده الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) من أن ال ولايات المتحدة ستواصل تقليص انتشارها العسكري في أوروبا، مؤكدا أن وجود قوات أميركية أقل في القارة "أمر حتمي في نهاية المطاف".

عُقد اجتماع لوزراء خارجية الناتو في هلسينغبورغ، حيث أكد روبيو أن قرارات واشنطن المتعلقة بإعادة انتشار قواتها "ليست عقابية"، وإنما ترتبط بإعادة تقييم الاحتياجات العسكرية الأميركية على مستوى العالم. وأضاف روبيو أن إدارة ترامب تشعر بـ"خيبة أمل" تجاه مواقف بعض الحلفاء الأوروبيين، داعيا دول الناتو إلى تحمل مسؤولية أكبر في ملفات الأمن والدفاع. وفي المقابل، أقر مسؤولون أوروبيون بأن تقليص الوجود الأميركي في أوروبا بات أمرا متوقعا، لكنهم شددوا على ضرورة أن يتم ذلك بشكل منظم ومن دون مفاجآت





skynewsarabia / 🏆 19. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ماركو روبيو حلف شمال الأطلسي الناتو ولايات المتحدة تقييم الاحتياجات العسكرية

United States Latest News, United States Headlines