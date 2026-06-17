وزير الداخلية يلتقي أمير الباحة ويستعرض الإستراتيجية التنموية للمنطقة ضمن جهود دعم رؤية 2030

استقبلت منطقة الباحة زيارة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الذي التقى بأمير المنطقة وشدد على اهتمام القيادة بجميع المناطق ودور الداخلية في تهيئة البيئة الآمنة لتنفيذ المشاريع. واستعرضت إمارة الباحة إستراتيجيتها الشاملة ومبادراتها التنموية المتوافقة مع رؤية 2030، في لقاء حضر نائب الأمير وعدد من كبار مسؤولي الوزارة والأمن.

استقبلت منطقة الباحة يوم 17 يونيو 2026، زيارة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الذي التقى خلالها بأمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وجاءت الزيارة استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بجميع مناطق المملكة ومواطنيها، ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. وركزت محادثات الجانبين على متابعة مشاريع الباحة التنموية وسبل تعزيزها، مع إبراز الدور الحيوي لوزارة الداخلية في تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة الضرورية لنجاح أي مسار تنموي.

وقد شدد وزير الداخلية في كلمته على المكانة الخاصة لمنطقة الباحة وخصوصياتها الطبيعية والبشرية، معتبراً أن الاستثمار في بنيتها التحتية ومواردها البشرية يمثل أولوية وطنية. كما نوه بالجهود الملموسة التي تبذلها إمارة المنطقة برئاسة أميرها، ومتابعتهم الدقيقة للمشاريع القائمة والمستقبلية، والتي أسهمت بالفعل في رفع جودة الحياة لدى السكان، وتحسين الخدمات، وخلق فرص العمل، إلى جانب تعزيز الاستقرار الأمني الذي يجعل الباحة وجهة جاذبة للاستثمار والسياحة.

من جهته، عبر أمير الباحة عن ترحيب حار بزيارة الوزير، مؤكداً أنها تعكس اهتمام القيادة بالمنطقة، وتأتي في وقت تحظى فيه الباحة بزخم تنموي غير مسبوق. وقد نوّه الأمير حسام بن سعود بالشراكة الفاعلة مع وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية في تنفيذ الخطط الأمنية والتنموية المتكاملة، مشيداً بالدعم المستمر الذي يضمن استقرار المنطقة ويُسهل إنجاز المشاريع العملاقة. وشكر أمير المنطقة الوزير والوزارة على التسهيلات التي تقدموها، ودورهم في veloping بيئة آمنة ومزدهرة.

بعد اللقاء، حضر الاجتماع عدد من مسؤولي وزارة الداخلية، على رأسهم نائب أمير الباحة، ووكيل الوزارة الدكتور خالد البتال، ووكيل الوزارة للشؤون الأمنية عبدالله الفارس، ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، إلى جانب عدد من الوكلاء والمديرين المعنيين بالدراسات والإعلام والمناطق. كما شمل الحضور كبار المسؤولين بإمارة المنطقة. وأ عقب الاجتماع، تم عرض مرئي متكامل قدمته إمارة الباحة، شرح الرؤية الاستراتيجية الشاملة للمنطقة ومحاورها الرئيسة، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، والسياحية، والاجتماعية، والصحية، والتعليمية.

وتم استعراض أبرز المبادرات والبرامج الجاري تنفيذها والتي تهدف إلى تحويل الباحة إلى نموذج للتنمية المتوازنة المستدامة، المواكبة deliverable Khordad 2030. وقد تضمن العرض خطة تطوير منطقة القنفذة الساحلية، ومشروع شبكة الطرق المتطورة، ومشاريع التحول الرقمي في الخدمات، ومشروعات الاستدامة البيئية، وبرامج تمكين الشباب والمرأة. وقد عُرِضت مؤشرات الأداء الأولية التي تشير إلى تحقيق تقدملمحمدي في معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض في معدلات البطالة، وتحسن في مؤشرات جودة الحياة.

واختتم العرض بالتركيز على أهمية التكامل بين الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة، وضرورة مواصلة الاستثمار في رأس المال البشري كأصل استراتيجي للتنمية. وأكد الحضور على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الأطراف لضمان سلاسة التنفيذ and سرعة تجاوز التحديات





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وزير الداخلية أمير الباحة رؤية 2030 تنمية مناطق أمن واستقرار

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ضرية.. حين تتحدث أرضُها بلسان التاريخاكتشاف كنوز ذهبية وقطع أثرية عباسية في ضرية بالقصيم يكشف عمق تاريخ طريق الحج ودور التراث الوطني في رؤية السعودية 2030.

Read more »

عبدالله صالح كامل: الشراكة السعودية الفرنسية تدخل مرحلة جديدة من النمو والابتكارأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية عبدالله كامل أن العلاقات السعودية الفرنسية تشهد مرحلة نمو جديدة تشمل الاستثمار والطاقة والابتكار والسياحة وفق رؤية 2030.

Read more »

وكالة: ألمانيا تستثمر 16 مليار يورو في الدفاع ضد المسيرات بحلول 2030أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بلاده ستستثمر نحو 16 مليار يورو في الدفاع ضد المسيرات بحلول عام 2030، حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.

Read more »

إستراتيجية لتقليص استنزاف المخزون الجوفي بـ76%كشفت الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030 أن المملكة تواجه تحديات مائية متزايدة نتيجة محدودية الموارد الطبيعية للمياه واعتمادها الكبير على المياه الجوفية غير المتجددة، في ظل ظروف مناخية...

Read more »

قطاع الطيران السعودي يشهد نمواً متسارعاً مدعوماً برؤية 2030يشهد قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية مرحلة نمو متسارعة بدعم من مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحويل البلاد إلى مركز عالمي للنقل الجوي يربط القارات الثلاث ويخدم أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً. تشغل الناقلات السعودية الأربع؛ الخطوط السعودية، طيران ناس، طيران أديل، وطيران الرياض، شبكة دولية تتجاوز 220 وجهة، مع تحديث مستمر للأساطيل وتوسعة المطارات.

Read more »

G7 تحدد 60% سقفا للاعتماد على الصين في المعادن النادرة بحلول 2030اتفقت دول مجموعة السبع على وضع سقف لاعتمادها على أي مورد واحد للمعادن الحيوية عند 60% بحلول عام 2030، في إطار جهودها لتقليص الاعتماد على الصين، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات.

Read more »