وزير الطاقة السعودي يدعو إلى استقرار قطاع الطاقة في ظل تصاعد عدم اليقين العالمي

أبرز وزير الطاقة السعودي في منتدى سانت بطرسبورغ أهمية استقرار أسواق الطاقة وتعاون السعودية مع روسيا، بينما يعبر نائب رئيس الوزراء الروسي عن قلقه بشأن عدم وضوح توقعات الطلب العالمي على النفط.

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية، وصل الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إلى منتدى سانت بطرسبورغ ال اقتصاد ي الدولي الذي يُعقد في روسيا ، ليؤكد أن العالم يحتاج إلى استقرار قطاع الطاقة في ظل التحديات المتصاعدة.

خلال كلمته، أشار الوزير إلى أن التعاون الاستراتيجي بين موسكو والرياض قد أسفر عن تنفيذ أكثر من سبعين مشروعاً في مجالات الطاقة والبتروكيماويات، مما يعكس عمق الشراكة بين الطرفين. كما شدد على أهمية تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الأمن الطاقي. وأضاف أن السعودية، بوصفها إحدى أكبر منتجي النفط في العالم، ستستمر في دعم الجهود الدولية لضبط توازن العرض والطلب وتفادي أي تقلبات غير متوقعة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.

من جانبه، عبّر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن قلقه المتزايد حيال عدم اليقين المتصاعد بشأن الطلب العالمي على النفط، مشيراً إلى أن التقديرات السابقة التي أُعدت قبل بضع سنوات أصبحت الآن بحاجة إلى مراجعة جذرية. وأوضح أن النزاعات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، أدت إلى إحداث أحد أكبر أزمات إمدادات النفط في التاريخ، مما زاد من تعقيد توقعات الطلب المستقبلي.

ومع ذلك، أكد نوفاك أن مجموعة "أوبك بلس" ما زالت قادرة على تعويض أي اضطرابات في الإنتاج وضمان استقرار الأسواق، وذلك بفضل قدرة الأعضاء على التكيف وتوفير السععات الإنتاجية المطلوبة. وفي السياق ذاته، شهدت جلسة التداول في السوق المالية السعودية (تاسي) تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.11٪ لتغلق عند 10,990 نقطة، بينما سجلت أسهم قطاع الطاقة أكبر التراجعات بنسبة 0.40٪، متأثرة بتراجع أسهم "أرامكو السعودية" و"بترو رابغ".

على صعيد آخر، أبدى الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص تفاؤله بشأن نمو الطلب على النفط، مشيراً إلى توقعات المنظمة بزيادة الطلب بنحو 1.2 مليون برميل يومياً لهذا العام، رغم الضغوط الجيوسياسية. وقد أكد الغيص أن الاستثمارات في قطاع النفط لا يجب أن تتأثر بالأحداث الاستثنائية، داعياً إلى الحفاظ على مسار النمو والاستثمار المستدام في البنية التحتية للطاقة





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