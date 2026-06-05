وزيرة الثقافة الروسية: الأفلام المستوحاة من الحكايات الخرافية تمثل أقل من 20% من الإنتاج الحالي

كشفت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا أن الأفلام المستوحاة من الحكايات الخرافية تمثل أقل من 20% من الإنتاج الحالي، متوقعة قفزة قياسية لإيرادات السينما.

كشفت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا أن ال أفلام المستوحاة من ال حكايات ال خرافية تمثل أقل من 20% من الإنتاج الحالي، متوقعة قفزة قياسية لإيرادات ال سينما . وقالت ليوبيموفا خلال مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الروسية تاس أن هذه النسبة الرقمية المحددة استُخلصت بدقة استنادا إلى الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جلسة عرض ومناقشة المشاريع الأخيرة التي نظمها صندوق ال سينما الروسي، ووصفت هذه النسبة بأنها ظاهرة مثيرة للاهتمام؛ لأن هذا النوع من أفلام الفانتازيا وال حكايات الخيالية يحقق في واقع الأمر مبيعات جيدة في شباك التذاكر الروسي.

وأرجعت هذا الإقبال الجماهيري الكبير إلى النمط السلوكي للعائلات الروسية، حيث يحرص الآباء والأمهات على الذهاب إلى دور العرض بصحبة أطفالهم، مستفيدين بشكل ملحوظ من التسهيلات المالية التي توفرها المبادرة الحكومية الشهيرة المعروفة ببرنامجكما. وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مشروعات الدراما التاريخية تحظى بشعبية كبيرة في قطاع الإنتاج السينمائي الروسي خلال الآونة الأخيرة، مضيفة أن الأفلام القائمة على السير الذاتية والمكرسة لتوثيق حيوات وإنجازات الشخصيات البارزة والمؤثرة في التاريخ الوطني لروسيا تشهد طلبا وإقبالا كبيرا بين صناع الأفلام والجمهور على حد سواء.

وشددت على حتمية ظهور حكايات خيالية سينمائية جديدة في المستقبل القريب، مبررة ذلك بوجود قاعدة جماهيرية نشطة ووفية للغاية من رواد السينما في روسيا، وهو الأمر الذي يفرض على وزارة الثقافة التزاما تاما بمواصلة دعم وتمويل هذه النوعية من الأعمال. كما لم تستبعد ليوبيموفا إمكانية تحقيق الفيلم المرتقب خولوب-3 للمخرج الروسي الشهير كليم شيبينكو، إيرادات قياسية قد تصل إلى عتبة المليار روبل روسي في شباك التذاكر، ليصبح في حال تحقق ذلك الفيلم الروسي السادس في التاريخ الذي يبلغ الإنجاز الرقمي الرفيع.

وعبّرت عن تفاؤلها قائلة: نأمل بأن تحقق الأفلام الكوميدية الرومانسية، وعلى رأسها فيلم خولوب-3 الذي ينتظره قطاع واسع من فئات الشباب والمراهقين وطلاب الجامعات بشغف، إيرادات جيدة في شباك التذاكر خلال موسم الصيف الجاري. ونحن نتطلع إلى أن ينجح الفيلم في حصد المليار روبل المنشود، وربما يتجاوز هذا الرقم بكثير





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أفلام حكايات خرافية روسيا سينما

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