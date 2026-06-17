وزير العدل اللبناني: نزع سلاح حزب الله مسؤولية الدولة اللبنانية

قال وزير العدل اللبناني عادل نصار، في برنامج على قناة سي إن إن الأمريكية، أن لبنان عانى لسنوات من تدخلات خارجية، ورفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تترك إسرائيل لسوريا مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان، بحجة أن دمشق ستقوم بالمهمة على نحو أفضل.

قال وزير العدل ال لبنان ي عادل نصار ، في برنامج على قناة سي إن إن الأمريكية، أن لبنان عانى لسنوات من تدخلات خارجية، ورفض مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تترك إسرائيل ل سوريا مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان ، بحجة أن دمشق ستقوم بالمهمة على نحو أفضل.

وأضاف نصار أن نزع سلاح الحزب هو مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية. وذكر أن حزب الله اليوم وكيلا لإيران بسبب تدخل إيران في الشؤون الداخلية للبنان. وفي 14 يونيو/ حزيران 2026، شن الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بدعوى مهاجمة أهداف لحزب الله.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصريحات صحفية على هامش قمة مجموعة السبع بفرنسا، أنه غير سعيد بالطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان ومع حزب الله، واقترح على إسرائيل أن تتولى سوريا أمر حزب الله لأنها ستقوم بعمل أفضل. كما انتقد ترامب الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت قبيل الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني. وذكر أن إسرائيل لم تتمكن من إنجاز المهمة ضد حزب الله دون قتل الجميع، واقترح على إسرائيل أن تتولى سوريا المهمة.

كما انتقد ترامب الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت قبيل الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني





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