وزير الحج والعمرة يتفقد جاهزية مشعر منى لموسم حج 1447هـ بتقنيات ذكية جديدة

قام الدكتور توفيق الربيعة بجولة تفقدية في مشعر منى للاطلاع على الاستعدادات التقنية واللوجستية لموسم الحج، مؤكداً تفعيل أنظمة ذكية لتفويج الحجاج وضمان سلامتهم وفق رؤية 2030.

في خطوة استباقية تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، قام وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بزيارة تفقدية موسعة إلى مشعر منى ، وذلك للوقوف عن كثب على كافة التجهيزات والترتيبات اللوجستية التي تم إعدادها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في موسم حج عام 1447هـ.

تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المكثفة التي توليها الوزارة لأدق التفاصيل في المشاعر المقدسة، حيث اطلع الوزير على جاهزية المخيمات ونظم الإيواء والخدمات المساندة التي تم تحديثها لضمان تجربة إيمانية مريحة ويسيرة للحجاج. وخلال جولته، شدد الدكتور الربيعة على أن العمل التحضيري لموسم الحج بدأ في وقت مبكر جداً، معتمداً على استراتيجيات التخطيط المسبق والتنسيق الفعال بين كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة الحجاج، مما أثمر عن وصول مستوى الجاهزية في مخيمات منى إلى درجات متقدمة من الكفاءة والجودة. وكشف وزير الحج والعمرة النقاب عن حزمة من الابتكارات التقنية التي يتم تطبيقها لأول مرة في تاريخ المشاعر المقدسة، حيث تم تفعيل أنظمة إلكترونية ذكية فائقة الدقة لمتابعة حركة تفويج الحجاج اللحظية. تهدف هذه الأنظمة إلى إدارة وتنسيق عمليات الدخول والخروج من المخيمات بأسلوب انسيابي يمنع التكدس، ويضمن توزيع الحجاج وفق جداول زمنية محددة تضمن سلامتهم وراحتهم. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب لوحات تعريفية وإرشادية حديثة عند مداخل ومخارج المخيمات، حيث تحتوي هذه اللوحات على معلومات توضيحية شاملة حول أوقات التحرك والعودة، بالإضافة إلى تعليمات أمنية وتنظيمية مكتوبة بلغات متعددة، لتعزيز وعي الحجاج بخطط التفويج وضمان انتقالهم الآمن داخل المشاعر. وأكد الوزير أن هذه الجهود التقنية تمثل نقلة نوعية في إدارة الحشود وتساهم بشكل كبير في تعزيز سلامة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم في بيئة منظمة ومحكمة. وفي ختام جولته، أكد الدكتور الربيعة أن كافة هذه الأعمال والخطط تأتي انسجاماً تاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع خدمة ضيوف الرحمن على رأس أولوياتها. كما تعد هذه الاستعدادات جزءاً جوهرياً من برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي يسعى دائماً إلى تطوير الخدمات المقدمة وتجاوز التحديات لتقديم تجربة حج استثنائية ومطمئنة. إن الوزارة مستمرة في تقييم أداء المواقع الميدانية بصفة دورية للتأكد من تكامل جميع الاستعدادات والخدمات، بدءاً من البنية التحتية وصولاً إلى الخدمات الفندقية والطبية، لضمان أعلى معايير الجودة العالمية. وبفضل هذه المتابعة الحثيثة والعمل الدؤوب، تستعد المملكة لاستقبال أفواج الحجيج بكامل طاقتها التشغيلية، واضعةً نصب عينيها سلامة وراحة ضيوف الرحمن كهدف أسمى يتطلب تكريس كل الإمكانات المادية والبشرية والتقنية لتوفير أجواء روحانية تليق بقدسية هذه الشعيرة العظيمة





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'التعليم': استمرار الفصول الثلاثة للعام الدراسي القادمأَعلَنت وزارةُ التعليم عن التقويمَ الدراسيَّ للعام 1446-1447 هـ (2025-2024) للتعليم العام، حيث يستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة.

Read more »

نسخة المواطن إنجازات 2024 ومستهدفات ميزانية 2025تعزيزًا للشفافية مع المواطنين، أصدرت وزارة المالية، «نسخة المواطن»، والتي تعد وثيقة مالية تستعرض المعلومات الأساسية الخاصة بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446-1447 للهجرة، ويأتي...

Read more »

محلي صامطة يناقش تعثر المشروعات وتطوير البنية التحتيةترأس محافظ صامطة، الدكتور خفير بن زارع العمري، الدورة الثانية للمجلس المحلي للعام 1446-1447هـ، التي عُقدت في مركز السهي، بحضور أعضاء المجلس وممثلي الجهات الحكومية، وتركزت أعمال الاجتماع...

Read more »

تمديد إجازة الصيف لمدارس مكة والمدينة وجدة أسبوعاًكشف التقويم الدراسي لمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف عن تأخير بداية الدراسة في العام الجديد 1447 / 1448هـ لمدة أسبوع، ليكون 8 ربيع الأول 1447 الموافق

Read more »

جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن من باكستاناستقبلت الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أولى رحلات ضيوف الرحمن من جمهورية باكستان الإسلامية القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1447، وأنهت إجراءاتهم بيسر وطمأنينة.

Read more »

الشؤون الدينية تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام وتهيئ برامجها لموسم حج 1447 هـاستقبلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين لأداء مناسك الحج لعام 1447هـ، في أجواء إيمانية مفعمة

Read more »