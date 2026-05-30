وزير الشؤون الإسلامية: لم أتبرع لأي جمعية ولا أتبرع

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أنه شخصياً لم يتبرع لأي جمعية، ولن يتبرع لها، في تصريح أثار نقاشاً واسعاً حول معايير الثقة و الحوكمة والرقابة في بعض أنشطة العمل الخيري.

وأضاف أن موقفه لا يشمل جميع الجهات الخيرية، لكنه أكد أن ثقته تقتصر على عدد محدود منها، معتبراً أن بعض الجهات تستثمر العاطفة الدينية لدى المتبرعين عبر رسائل تحفيزية ومعلومات مضللة تتعلق بنسب إنجاز المشاريع أو حاجاتها المالية. وأشار إلى أن مثل هذه الممارسات تستوجب مزيداً من التدقيق والرقابة؛ لضمان وصول التبرعات إلى أهدافها المعلنة وتحقيق أعلى درجات الشفافية.

واضاف أن وزارة الشؤون الإسلامية لا تُسلم المساجد للجمعيات، وإنما للمحسنين الموثوقين بشكل مباشر، مؤكداً أنه منذ توليه الوزارة لم يمنح أي جمعية مسؤولية بناء مسجد. وأضاف أن أي جهة تطلب التبرعات لبناء مسجد في مكة المكرمة أو في أي منطقة أخرى دون الحصول على موافقات رسمية وواضحة من الوزارة "ليست صادقة". واكد على أهمية التحقق من موثوقية الجهات التي تجمع التبرعات، ومدى التزامها بالأنظمة والإجراءات الرسمية.

كما سلط الضوء على أهمية الإفصاح والشفافية في المشاريع الخيرية، خصوصاً تلك التي تُسوَّق تحت عناوين دينية أو ترتبط بمشروعات بناء المساجد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. واكد على أهمية تعزيز الثقة في القطاع غير الربحي، والتمييز بين المبادرات الخيرية الملتزمة بالأنظمة والجهات التي تعمل خارج الأطر الرسمية





