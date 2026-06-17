وزراء دفاع الناتو يناقشون تداعيات تخفيض المساهمات الأمريكية

اجتماع لوزراء دفاع الناتو في بروكسل لبحث تأثير قرار أمريكي بخفض المساهمات المالية والعسكرية، وتوقعات بتعويض أوروبي محدود

يستعد وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) لعقد اجتماع مهم في بروكسل يوم الخميس 18 يونيو 2026 لبحث تداعيات قرار الولايات المتحدة تقليص مساهمتها في ميزانية الحلف وتخفيض قدراتها العسكرية المخصصة له.

يأتي هذا الاجتماع قبل أسابيع من انعقاد قمة الناتو على مستوى القادة في أنقرة في يوليو المقبل. sequencing مبدأ "نموذج قوة الناتو" الذي ينظم المساهمات الوطنية. تشير تقارير إعلامية إلى أن واشنطن تعتزم تقديم عدد أقل من القاذفات الاستراتيجية والطائرات المقاتلة في المستقبل، بالإضافة إلى سحب حاملة طائرات أمريكية من المنظومة العسكرية للحلف.

ورغم أن هذه الإجراءات لن تؤثر على وجود حوالي 80 ألف جندي أمريكي متمركزين في أوروبا، فإن الفترة الأخيرة شهدت تناقضاً في التصريحات الأمريكية؛ فبينما أعلن البنتاغون في مايو عن سحب 5000 جندي من ألمانيا، صرح الرئيس الأمريكي لاحقاً بنية إرسال 5000 جندي إضافي إلى بولندا. وصف هذا الموقف من قبل كلوديا مايور من صندوق مارشال الألماني (GMF) بأنه "محير" ولا أحد يعلم حقيقة ما يجري.

يثير تقليص المساهمات الأمريكية تساؤلات جوهرية حول قدرة الأوروبيين على تعويض النقص في القدرات العسكرية الأساسية. لا تمتلك سوى الولايات المتحدة وروسيا قاذفات استراتيجية، مما يجعل تعويضها تحديًا كبيرًا. يوضح يوهانس بيندر من معهد كيل للاقتصاد العالمي أن الأوروبيين قد يجدون أنفسهم "عاجزين تمامًا بدون الأمريكيين" في بعض المجالات، لكنه يضيف أن التعويض ممكن كمسألة إرادة سياسية.

تحدد كلوديا مايور القدرات التشغيلية الأوروبية الناقصة التي تشكل عناصر أساسية للردع: الدفاع الجوي والصاروخي، وضربات بعيدة المدى، والإمداد اللوجستي، والقدرات القيادية والاستطلاعية وتحديد الأهداف، والقدرات السيبرانية. وتؤكد أن الهدف ليس مطابقة الولايات المتحدة، بل تجاوز روسيا في هذه المجالات. تشير دراسات إلى أن دول الناتو قد "تتفوق على روسيا" في جوانب عسكرية رئيسية حتى بدون الولايات المتحدة، لكن ذلك يتطلب تطوير قدرات محددة مثل الحرب الفضائية والنقل الجوي بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

في هذا الإطار، يسعى الأوروبيون لتوسيع وتحديث وربط صناعاتهم الدفاعية، مع الاتفاق على زيادة الإنفاق. لكن الخبراء يشككون في فعالية برامج مثل "العمل الأمني من أجل أوروبا" (SAFE)، الذي قد يعزز التشرذم بدلاً من تكامل سوق دفاعية أوروبية مشتركة، لأن كل دولة تسعى لحماية صناعتها الوطنية.

تكشف أزمة مشروع طائرة FCAS المقاتلة بين فرنسا وألمانيا عن هذه التحديات؛ حيث فشلت الشركتان "داسو" و"إيرباص" في الاتفاق على التصنيع المشترك، مما دفع المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استنتاج عدم إمكانية المضي قدماً في الطائرة المقاتلة المشتركة، مع استمرار التعاون في مشاريع أخرى مثل "السحابية القتالية". لا تزال إدارة ترامب لم تتطرق صراحة إلى مساهمتها النووية داخل الناتو أو إمكانية سحبها، لكن الخبراء يحذرون من أن القرارات الأحادية والمفاجئة تخلق انعدام ثقة وتؤثر على مصداقية الردع النووي الجماعي، خاصةً مع اختلاف إدراك التهديد حول روسيا بين الطرفين.transatlantic relations and Alliance cohesion





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