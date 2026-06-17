وزراء النقل الخليجيون يناقشون تنفيذ توجيهات القادة لتعزيز سلاسل الإمداد

استعرض وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون خلال اجتماع استثنائي عبر الاتصال المرئي الخطوات التي تم اتخاذها لبدء تنفيذ توجيهات القادة الخليجيين الصادرة عن اللقاء التشاوري التاسع عشر في جدة، وخططاً مستقبلية للحفاظ على انسيابية حركة النقل البري والبحري والجوي وتقليل الآثار على التجارة.

عقد وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً استثنائياً عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية.

وخلال الاجتماع ناقش الوزراء تنفيذ توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري التاسع عشر الذي عُقد في جدة في 28 أبريل 2026، والمتعلقة بالمشاريع الخليجية المشتركة في مجال النقل والمواصلات. وأشار معالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد البديوي إلى أن الاجتماع تطرق إلى الأشكال المختلفة لتعزيز سلاسل الإمداد بين الدول الأعضاء، وضمن ذلكstadSARIMANDO.webflow.io خطة عمل مستقبلية للتخفيف من أي آثار محتملة على حركة التجارة.

كما أكد الوزراء على أهمية اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على انسيابية حركة النقل البري والبحري والجوي، لضمان استدامة نقل البضائع واستمرارية عمل القطاعات الحيوية بكفاءة وثبات. وأشادوا بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة واللجنة العليا في البدء بتنفيذ التوجيهات السامية، وعبّروا عن تقديرهم للدعم الكبير الذي قدموه لأعمال اللجنة





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