وزارة الكهرباء العراقية تكشف تفاصيل خطة الصيف وتؤكد استمرار القطع المبرمج

كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن استراتيجيتها للصيف القادم التي تهدف لرفع الإنتاج إلى 30 ألف ميجاواط، مع إقرارها باستمرار القطع المبرمج نظراً لارتفاع الطلب الذي قد يصل إلى 60 ألف ميجاواط وتحديات توفر الوقود.

تستعد وزارة الكهرباء العراقية لمواجهة تحديات موسم الصيف المقبل من خلال خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج الوطني لتصل إلى حاجز 30 ألف ميجاواط، وذلك في محاولة جادة لتقليص الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أن المنظومة الكهربائية تمر حالياً بمرحلة استقرار ملحوظ بفضل اعتدال درجات الحرارة التي ساعدت في تخفيف الأحمال على شبكات التوزيع وخطوط النقل، مما انعكس إيجاباً على تحسين ساعات التجهيز للمواطنين في مختلف المحافظات. وأكد موسى أن الوزارة انتهت فعلياً من تنفيذ خطة مبكرة وشاملة تضمنت صيانة وتأهيل وحدات التوليد في المحطات الكبرى، بالإضافة إلى تطوير شبكات النقل لضمان انسيابية نقل الطاقة، إلا أن التوقعات الرسمية تشير إلى أن ذروة الطلب الصيفية قد تتراوح ما بين 55 إلى 60 ألف ميجاواط، وهو رقم يتجاوز بكثير القدرة الإنتاجية المخطط لها، مما يفرض استمرار العمل بنظام القطع المبرمج كضرورة فنية للسيطرة على الأحمال وتجنب انهيار الشبكة. وفي سياق متصل، أوضح المتحدث أن الحكومة العراقية تضع ملف الطاقة ضمن أولوياتها القصوى عبر تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز القدرات التوليدية على المدى المتوسط، لافتاً إلى أن العجز الحالي في الإنتاج يفرض واقعاً جديداً يتمثل في تباين ساعات التجهيز بين المحافظات والمناطق السكنية. وأشار إلى وجود بروتوكول صارم لاستثناء المرافق الحيوية من عملية القطع المبرمج، حيث سيتم إعطاء الأولوية القصوى لمحطات ضخ المياه، ومشاريع الصرف الصحي، والمستشفيات، والمراكز الصحية لضمان ديمومة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، مؤكداً أن الوزارة تضع نصب أعينها تقليل فترات الانقطاع الطويلة التي تسبب معاناة يومية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة. من جانب آخر، أكد أحمد موسى أن نجاح خطة الصيف لا يتوقف فقط على جاهزية المحطات الفنية، بل يعتمد بشكل محوري على توفر الوقود اللازم لتشغيل هذه الوحدات الإنتاجية، سواء كان ذلك الغاز المنتج محلياً أو الغاز المستورد. ويعتبر ملف الوقود واحداً من أبرز التحديات اللوجستية التي تواجه الوزارة، حيث يتطلب الحفاظ على وتيرة إنتاج تصل إلى 30 ألف ميجاواط تأميناً مستمراً ومستقراً لإمدادات الغاز. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم توقف المحطات عن العمل بسبب نقص الوقود، معتبرة أن أي خلل في هذا الجانب قد يؤدي إلى تراجع ساعات التجهيز عما هو مخطط له. ومع ذلك، تبقى الوزارة متمسكة بهدفها الرامي إلى توفير صيف أكثر استقراراً من المواسم السابقة عبر تحسين كفاءة الأداء وإدارة الموارد المتاحة بأفضل صورة ممكنة، مع استمرار التحديات الكبرى التي يفرضها حجم الطلب المتزايد في ظل نمو سكاني وصناعي مستمر يتطلب استثمارات إضافية في قطاع الطاقة





الكهرباء العراقية وزارة الكهرباء القطع المبرمج الطاقة الصيف

