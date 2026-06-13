وزارة الصحة اللبنانية: حصيلة القتلى في الهجمات الإسرائيلية ترتفع إلى 3756 والجرحى إلى 11632

ارتفاع القتلى والمصابين في لبنان بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة، والتشديد على削akening وآثار الحرب على المدنيين包括 السوريين.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان إلى 3756 قتيلا و11632 مصابا. وذكر مركز عمليات الطوارئ التابع للوزارة أن هذه الحصيلة التراكمية للعدوان منذ الثاني من مارس حتى الثالث عشر من يونيو تشمل الخسائر البشرية الناجمة عن الاشتباكات والغارات الجوية المكثفة.

في الوقت نفسه، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، حيث شنت سلسلة غارات جوية استهدفت عددا من البلدات بعد ساعات من توجيه الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء للسكان، مما يعكس استمرار التصعيد رundant المساعي الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الغارات استهدفت كفرحونة والريحان وسجد بالقرب من النبطية، كما أبلغت عن اغتيال رئيس بلدية الريحان علي بديع في غارة على البلدة الواقعة في قضاء جزين جنوبي لبنان.

تأتي هذه الهجمات في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ السابع عشر من أبريل، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت أن قواته قضت على سبعة عناصر من حزب الله داخل مسار تحت الأرض في جنوب لبنان، وأزالت مواقع إطلاق صواريخ ووسائل قتالية عثر عليها في المنطقة.

هذا التصعيد العسكري يتزامن مع تصريحات سياسية داخلية حيث أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي أن الدعوة لنزع سلاح حزب الله لا تهدف إلى إرضاء الولايات المتحدة أو إسرائيل، بل تنبع من رغبة الشعب اللبناني في العيش في بلد طبيعي. بدوره، دعا النائب عن كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني علي فياض الحكومة إلى تصحيح أخطائها وإعادة النظر بموقفها التفاوضي بعدما وصلت إلى طريق مسدود.

على الصعيد الإقليمي، تشير تقارير إلى أن إسرائيل رغم رفضها العلني لمبدأ وحدة الساحات وسحب قواتها من لبنان، قد تواجه واقعا جديدا حال توقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم تؤكدان أنها تشمل لبنان كذلك. ولا تميز آلة الحرب الإسرائيلية بين لبناني وسوري في هجماتها اليومية على الأراضي اللبنانية، وقد قضى الكثير من السوريين بنيران الطائرات والمسيرات الإسرائيلية بما في ذلك عائلات بأكملها.

كشف مصدر لصحيفة الجمهورية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون طلب عبر قنوات خاصة من حزب الله أن يقدم تصورا كاما ومكتوبا لحل الأزمة في الجنوب، لكي يتم عرضه على الحكومة





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