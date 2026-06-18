وزارة الدفاع الأمريكية تشن مراجعة لقواتها في أوروبا وانتقد حلفاء الناتو

أعلن وزير الدفاع بشدة أن وزارة الدفاع ستنفّذ مراجعة ستة أشهر للقوات الأمريكية الموجودة في أوروبا، مشيراً إلى أن النتائج ستعتمد على مدى سرعة الحلفاء الأوروبيين في تحمل مسؤولية أمنهم. في تصريحاتٍ حادة في بروكسل، انتقد هوضعا وإيران عًا موقف حلف أوروبا واستدعى للتركي{١٠: : : : : : : : ʍخعب:

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