وزارة الإسكان المصرية تعلن إجراءات تيسيرية جديدة للمصريين في الخارج للاستثمار العقاري ضمن مشروع "بيت الوطن"

أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن اتخاذ إجراءات تيسيرية جديدة للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر، بما في ذلك مد فترة استقبال التحويلات البنكية لحجز قطع الأراضي ضمن المشروع القومي "بيت الوطن". ويهدف هذا القرار إلى تذليل العقبات التي قد تواجههم في إجراءات التحويلات البنكية الدولية، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الحجز. ويتضمن المشروع حزمة ضخمة تشمل 3600 قطعة أرض موزعة على مواقع استراتيجية في 22 مدينة جديدة، مما يتيح خيارات واسعة تتناسب مع كافة احتياجات المصريين في الاغتراب.

أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن اتخاذ إجراءات تيسيرية جديدة للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري بوطنهم. وقررت الوزارة مد فترة استقبال التحويلات البنكية كأرصدة لحجز قطع الأراضي ضمن المشروع القومي "بيت الوطن".

ويأتي هذا القرار استجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين في الخارج، وبهدف تذليل العقبات التي قد تواجههم في إجراءات التحويلات البنكية الدولية، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الحجز وتفادي أي معوقات تقنية أو إجرائية قد تظهر خلال فترة الطرح. ويتضمن الطرح الجديد لمشروع "بيت الوطن" حزمة ضخمة تشمل 3600 قطعة أرض موزعة على مواقع استراتيجية ومتميزة في 22 مدينة جديدة، من بينها القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية، وغيرها من مدن الصعيد والدلتا والمدن الساحلية، مما يتيح خيارات واسعة تتناسب مع كافة احتياجات المصريين في الاغتراب.

وأوضحت الوزارة أن الموقع الإلكتروني للمشروع سيستمر في استقبال التحويلات المالية في المرحلة الحالية وحتى الانتهاء من تحديث البيانات بقطع الأراضي الجديدة، مؤكدة أنه سيتم منح الحاجزين فترة زمنية إضافية لاحقاً لمن يرغب في زيادة رصيده المالي قبل البدء الرسمي لاستقبال التحويلات التي يتم بناءً عليها تحديد أولوية التخصيص. وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لدعم الاستثمار العقاري وتعزيز مشاركة المصريين في الخارج في التنمية الوطنية، حيث تم تصميم المشروع لتوفير فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية والاقتصادية.

كما أكدت الوزارة على أهمية هذا المشروع في تعزيز الروابط بين المصريين في الداخل والخارج، وتعزيز دورهم في بناء المستقبل الاقتصادي للبلاد. ومن جانبه، أكد وزير الإسكان أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر فرصاً استثنائية للمستثمرين في الخارج لتحقيق عائدات مالية جاذبة.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير كافة التسهيلات القانونية والمالية للمستثمرين، بما في ذلك توفير خيارات تمويلية مرنة، وخدمات استشارية متكاملة، لضمان نجاح هذه المبادرة. وفي السياق نفسه، أكدت مصادر في الوزارة أن المشروع سيشهد تطورات كبيرة في الفترة المقبلة، حيث سيتم إضافة المزيد من قطع الأراضي والمشاريع السكنية والتجارية، مما سيساهم في زيادة فرص الاستثمار وتوفير المزيد من الخيارات للمستثمرين.

كما تم التأكيد على أن الوزارة تعمل على تعزيز الشفافية في إجراءات الحجز والتخصيص، لضمان العدالة بين جميع المتقدمين





