وزارة الداخلية الكويتية: ضبط شخصين في عملية لتحويل متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة

تعلن وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط شخصين تورطا في تحويل متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة باستخدام بطاقات إعادة شحن الهواتف النقالة. وتعكس الوزارة استمرارها في رصد الأساليب الإجرامية المستحدثة والتصدي لها قانونياً.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط شخصين تورطا في تحويل متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة باستخدام بطاقات إعادة شحن الهواتف النقالة . وأكدت الوزارة استمرارها في رصد الأساليب الإجرامية المستحدثة والتصدي لها قانونياً.

تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط الشخصين المتورطين في تحويل متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة، بعد عمليات بحث وتحرك مكثفة. أسفرت التحريات عن ضبط المتهم الأول، حيث عُثر بحوزته على مبلغ مالي، وبمواجهته أقر باستلام بطاقات الشحن وإعادة بيعها وتحويل قيمتها إلى مبالغ نقدية. تم إعداد كمين لضبط المتهم الثاني أثناء استلامه مبالغ مالية متحصلة من تلك العمليات، وبالتحقيق معه أقر بقيامه بجمع الأموال وتصريفها وتوزيعها وفق تعليمات يتلقاها من أحد نزلاء السجن المركزي المحكوم في قضايا اتجار بالمواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين





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وزارة الداخلية الكويتية ضبط شخصين تحويل متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة بطاقات إعادة شحن الهواتف النقالة

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