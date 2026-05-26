وزارة الداخلية تعتمد منظومة رقمية متقدمة لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ

تُفصّل وزارة الداخلية كيف تسهم التقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي في رصد حركة الحشود وتنسيق الخدمات الأمنية والصحية لضمان تجربة حج آمنة وسلسة للمتّوجهين إلى مكة المكرمة في موسم 1447هـ.

في إطار سعي وزارة الداخلية لضمان الأمن والسلامة وتوفير تجربة حج مريحة لضيوف الرحمن، تم تفعيل منظومة رقمية متقدمة لمتابعة مؤشرات حركة الحج خلال موسم 1447هـ.

تعتمد هذه المنظومة على تقنيات حديثة تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات اللحظي، ما يسمح بمتابعة الكثافات البشرية، حركة المشاة، وسائط النقل في المواقع الحيوية بالمشاعر المقدسة. من خلال جمع البيانات من كاميرات المراقبة، حساسات الحركة، ونظام تحديد المواقع، يتم تحويل المعلومات إلى رؤى تشغيلية تدعم اتخاذ القرارات بسرعة فائقة، وتساعد الفرق الميدانية على توجيه الحشود وتخفيف الاختناقات بشكل فعال. تعمل مراكز العمليات والتحكم الأمنية المرتبطة بالمنظومة كقلبٍ نابضٍ لتنسيق الجهود بين الجهات الأمنية، الخدمية، والصحية.

فبفضل التكامل الفوري بين المعلومات، يمكن للسلطات توقع المناطق التي قد تشهد كثافات مرتفعة، وإعداد خطط بديلة لتوزيع المتحجين وتوفير الخدمات الطبية واللوجستية في الوقت المناسب. كما تُستَخدم المنظومة لتتبع المسارات الآمنة للمسافرين عبر المنافذ الجوية، البرية، والبحرية، مما يضمن سلامة الوصول إلى الأراضي المقدسة وسهولة الخروج منها بعد إتمام المناسك. تجسدت هذه الجهود في إطار رؤية القيادة السعودية الهادفة إلى خدمة ضيوف الرحمن بأعلى مستويات الجودة والطمأنينة.

فالإمكانيات التقنية والبشرية تُستَغل بشكل متكامل لتقديم خدمات شاملة ومستمرة، بدءًا من إجراءات الدخول، مرورًا بتوفير الخدمات الأساسية داخل الحرم، وحتى إتمام عملية المغادرة بسلام. إن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، أنظمة التحليل اللحظي، والبنية التحتية المتطورة يعكس التزام المملكة بتحقيق ح تجربة حج آمنة، يسرة، وميسرة للجميع، مع الحفاظ على روحانيات المكان وتقاليده العريقة





