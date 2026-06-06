وزارة الزراعة الأميركية: رصد ثاني حالة للدودة الحلزونية في ولاية تكساس

رصدت وزارة الزراعة الأميركية ثاني حالة للدودة الحلزونية في ولاية تكساس، بعد رصد أول حالة في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويخشى المتعاملون من أن يؤدي أي اتساع للإصابات إلى المزيد من الانخفاض في أعداد قطعان الماشية بالولايات المتحدة.

أعلنت وزارة الزراعة الأميركية ، الجمعة، رصد ثاني حالة للدودة الحلزونية آكلة اللحم الحي في ولاية تكساس . رصدت في عجل يبلغ من العمر شهرا، على بعد نحو 9 كيلومترات من موقع رصد الحالة الأولى في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبمجرد أن يفقس البيض، تستخدم المئات من اليرقات أفواهها الحادة لالتهام اللحم الحي، مما يؤدي في النهاية إلى نفوق المضيف إذا لم يتم علاجه. ويشكل اكتشاف الإصابتين في ولاية تكساس ضربة لمربي الماشية في الولايات المتحدة، الذين كانوا يتخوفون من تفشي آفة "الدودة الحلزونية للعالم الجديد" محليا، مع اتساع الآفة شمالا عبر المكسيك خلال العام الماضي.

وقالت وزيرة الزراعة بروك رولينز للصحفيين، الخميس: "إذا تعاوننا جميعا معا واتبعنا إرشادات العلاج وتقييد الحركة هذه، فلن يكون هناك سبب للاعتقاد أن هذا الظهور سيؤدي إلى أي نوع من استقرار.

". وأخبرت رولينز المشرعين الأميركيين في وقت سابق أن وزارة الزراعة تعتقد أنها قادرة على احتواء الوضع بعد رصد أول حالة، وهي الأولى في تكساس منذ عام 1966.

ويخشى المتعاملون من أن يؤدي أي اتساع للإصابات إلى المزيد من الانخفاض في أعداد قطعان الماشية بالولايات المتحدة، التي وصلت لأدنى مستوياتها منذ 75 عاما، أو إلى إضعاف طلب المستهلكين الأميركيين على ويمكن أن يهدد رصد الحالتين صناعة الثروة الحيوانية في تكساس، التي ربما تواجه خسائر اقتصادية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار في حالة انتشار الآفة. وتم القضاء على الدودة الحلزونية في الولايات المتحدة في الستينيات، عندما بدأ الباحثون إطلاق أعداد هائلة من ذكور الذباب بعد تعقيمها





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