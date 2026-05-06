وزارة العدل تفرض إجراءات مشددة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المحامين والموثقين

أصدرت وزارة العدل تعميماً يلزم المحامين والموثقين بتطبيق تدابير العناية الواجبة والتحقق من هوية المستفيد الحقيقي عبر الخدمات الإلكترونية لتعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز المنظومة الرقابية والمالية في المملكة العربية السعودية، أصدرت وزارة العدل تعميماً إدارياً شاملاً موجهاً إلى كافة الممارسين في المهن القانونية، بما في ذلك المحامون والموثقون، حيث شددت الوزارة في هذا التعميم على ضرورة الالتزام الصارم والكامل بمتطلبات أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب .

تأتي هذه التوجيهات في وقت تسعى فيه المملكة إلى رفع كفاءة الحوكمة المالية وزيادة مستويات الشفافية في كافة التعاملات القانونية والتوثيقية، وذلك لضمان عدم استغلال الثغرات النظامية في تمرير عمليات مالية مشبوهة قد تضر بالأمن الوطني أو الاقتصادي. إن هذا التوجه يعكس الرغبة الأكيدة في مواءمة الإجراءات المحلية مع المعايير الدولية التي تفرضها الجهات الرقابية العالمية، مما يساهم في تحسين تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة والشفافية المالية وضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

وقد استندت وزارة العدل في تعميمها هذا إلى المرتكزات القانونية الصلبة التي يوفرها نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى اللوائح التنفيذية الملحقة بهما. وتفرض هذه الأنظمة التزامات قانونية دقيقة على المؤسسات المالية، وكذلك على المهن غير المالية المحددة التي تتقاطع أعمالها مع التدفقات النقدية أو نقل الملكيات، ومن أبرز هذه المهن الخدمات القانونية والتوثيقية.

وتتمثل جوهر هذه الالتزامات في تطبيق تدابير العناية الواجبة، وهي عملية تدقيق شاملة تبدأ من التحقق من هوية العميل وصولاً إلى تحديد المستفيد الحقيقي من المعاملة. إن تحديد المستفيد الحقيقي يعد حجر الزاوية في عمليات مكافحة الجرائم المالية، حيث يهدف إلى كشف الأشخاص الذين يسيطرون فعلياً على الكيانات القانونية، ومنع استخدام الشركات الوهمية أو الواجهات القانونية لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة أو توجيهها نحو أنشطة إرهابية، مما يضع المحامين والموثقين في خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني من أي اختراقات مالية غير قانونية.

وفي سياق متصل لتعزيز الفعالية الإجرائية، أشار التعميم إلى التكامل التقني مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي قام بتوفير خدمة إلكترونية متطورة تتيح للمؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة الاستعلام الفوري عن معلومات المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية. تهدف هذه الخدمة إلى تبسيط عملية التحقق وجعلها أكثر دقة وسرعة عبر الموقع الإلكتروني للمركز، مما يقلل من الاعتماد على المستندات الورقية التي قد تكون عرضة للتزوير أو التلاعب.

وبموجب هذا النظام، أصبح لزاماً على كافة الجهات الخاضعة لإشراف وزارة العدل الاستفادة من هذه المنصة الرقمية لضمان أن كافة التعاملات مع الكيانات غير الربحية تتم وفق أسس شرعية ونظامية واضحة. كما أكد التعميم على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تباين أو اختلافات تظهر بين البيانات المقدمة من العميل والبيانات المسجلة في النظام الإلكتروني، وذلك عبر القنوات الرسمية المحددة، مما يضمن رصد أي محاولات للتضليل في وقت مبكر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

ختاماً، تؤكد وزارة العدل أن هذه الإجراءات ليست مجرد متطلبات إدارية روتينية، بل هي ضرورة وطنية وأمنية تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالتمويل غير المشروع بكافة أشكاله. إن تفعيل هذه الأدوات الرقابية يسهم بشكل مباشر في سد الثغرات التي قد ينفذ منها ممولو الإرهاب أو غاسلو الأموال، ويعزز من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة التشريعية والقضائية للمملكة.

ومن خلال هذا التكامل بين وزارة العدل والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، يتم إرسال رسالة حازمة بأن المملكة لن تتهاون مع أي تجاوزات مالية، وأن جميع الممارسين القانونيين شركاء أساسيون في تحقيق الاستقرار المالي والأمني، مما يدفع بعجلة التنمية المستدامة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر قائم على العدالة والنزاهة والشفافية المطلقة في كافة المستويات الإدارية والمهنية





مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب وزارة العدل المستفيد الحقيقي الحوكمة المالية

