وزارة الخارجية السورية تبدأ تحقيقاً شاملاً في تسريب وثائق ومراسلات دبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية السورية بدء تحقيق شامل بعد تسريب وثائق ومراسلات منسوبة للسفارات السورية في دول عربية، مؤكدة استمرار عملها الطبيعي وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية.

أعلنت وزارة الخارجية السورية والمغتربين السورية، الأربعاء، أنها باشرت ال تحقيق في ما جرى تداوله من وثائق ومراسلات مسربة منسوبة إليها، وذلك عقب انتشار وثائق قيل إنها تتعلق بمراسلات ل سفارات سورية في عدد من الدول العربية.

وقال بيان من الوزارة إن الإدارات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها، وفق الأصول والمعايير المعتمدة. وأضافت الوزارة أنها بدأت التنسيق مع الإدارات التقنية المختصة والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل يهدف إلى تحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأكدت الوزارة أن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة بصورة طبيعية، مشيرة إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أمان المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها. كما شددت على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، لافتة إلى أن بعض المواد المتداولة قد تم التلاعب بها أو تحريفها رقمياً، بما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع.

وكانت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت مراسلات منسوبة لسفارات سورية في عدد من الدول العربية، يخص بعضها قضايا مواطنين سوريين موقوفين في السعودية. وتشمل الوثائق المسربة مراسلات بين وزارة الخارجية السورية والسفارات السورية في دول عربية مختلفة، وتتعلق بمواضيع مختلفة تشمل شؤون المواطنين السوريين في تلك البلدان، بما في ذلك قضايا الموقوفين والمساعدة القنصلية. وقد أثارت هذه الوثائق





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