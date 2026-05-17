وزارة الدفاع الإماراتية تكشف تفاصيل التصدي لهجوم بمسيرات استهدف محيط محطة براكة

تقرير مفصل حول تعامل الدفاعات الجوية الإماراتية مع ثلاث مسيرات متسللة، وإصابة مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة دون تأثير إشعاعي.

أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان رسمي صدر يوم الأحد عن نجاح قوات الدفاع الجوي في رصد والتعامل مع ثلاث طائرات مسيرة مجهولة الهوية قامت باختراق الأجواء الإمارات ية من جهة الحدود الغربية للدولة.

وأوضحت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوي المتطورة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين من هذه المسيرات بنجاح تام، إلا أن الطائرة الثالثة تمكنت من إصابة مولد كهربائي يقع في المحيط الخارجي لمحطة براكة للطاقة النووية، والتي تقع في منطقة الظفرة التابعة لإمارة أبوظبي. وقد أكدت الوزارة أن هذا الاستهداف وقع خارج النطاق الداخلي للمحطة، مما قلل من حجم المخاطر المباشرة على المنشأة الحيوية، مشيرة إلى أن سرعة الاستجابة ساهمت في تحجيم الآثار الناتجة عن هذا الاعتداء.

وفي سياق متصل، أصدر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي توضيحاً مفصلاً بشأن الحريق الذي اندلع في المولد الكهربائي نتيجة هذا الاستهداف، مؤكداً أن الجهات المختصة تعاملت مع الحريق بسرعة وكفاءة عالية فور وقوعه. وأشار المكتب إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، كما شدد بشكل قاطع على عدم وجود أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية في محطة براكة، مما ينفي وجود أي تسرب أو خطر نووي نتيجة الهجوم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الأمنية المشددة لضمان استمرارية العمل في المحطة وحماية الكوادر البشرية والمعدات التقنية، مع التأكيد على أن جميع أنظمة الأمان في المحطة تعمل بكفاءة عالية وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وبالنظر إلى السياق الإقليمي، يأتي هذا الهجوم في ظل حالة من التوتر المتزايد في منطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت الفترة الماضية سلسلة من التصعيدات العسكرية المتبادلة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وكانت الإمارات وعدة دول عربية قد تعرضت في وقت سابق لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ اتهمت فيها أبوظبي طهران بالوقوف خلفها، وذلك في إطار رد فعل عسكري إيراني على عمليات استهدفت مصالحها. وبالرغم من إعلان إيران أن أهدافها كانت تقتصر على القواعد العسكرية والمصالح الأمريكية، إلا أن العديد من الهجمات أصابت منشآت مدنية، مما أدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية أثارت تنديداً دولياً واسعاً.

وحتى بعد دخول الهدنة الحالية حيز التنفيذ في الثامن من أبريل، استمرت التقارير في الإشارة إلى تعرض الإمارات لهجمات متفرقة، حيث تصر الدولة على أن مصدر هذه الهجمات هو إيران، بينما تنفي طهران هذه الاتهامات بشكل مستمر. من جانبها، شددت وزارة الدفاع الإماراتية على أن قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى وجاهزية تامة للتعامل مع أي تهديدات أمنية قد تطرأ، مؤكدة عزمها التصدي بحزم لكل المحاولات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الدولة أو المساس بسيادتها الوطنية.

وأضافت الوزارة أن التحقيقات الفنية والأمنية لا تزال جارية على قدم وساق لتحديد مصدر هذه المسيرات والجهة التي تقف خلف هذا الاعتداء، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن النتائج النهائية والمستجدات فور انتهاء التحقيقات الرسمية. إن استهداف محيط محطة براكة يمثل محاولة للمساس بأحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الدولة، حيث تمثل هذه المحطة حجر الزاوية في استراتيجية الإمارات للتنويع في مصادر الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، مما يجعل حمايتها أولوية قصوى للأمن القومي الإماراتي.

إن هذا الحادث يسلط الضوء على التحديات الأمنية الجديدة التي تفرضها تكنولوجيا الطائرات المسيرة في النزاعات الحديثة، وكيف أصبحت هذه الوسائل أداة في حروب الوكالة والتوترات الإقليمية. وتعمل دولة الإمارات بشكل دائم على تحديث منظومات دفاعها الجوي لضمان قدرتها على رصد وتحييد هذه التهديدات قبل وصولها إلى أهدافها. وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتعزيز جسور التعاون والسلام في المنطقة، فإنها تؤكد أن صون مقدراتها الوطنية وحماية أرواح مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

إن التزام الإمارات بالمعايير الدولية للسلامة النووية في محطة براكة، وبالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعزز من ثقة المجتمع الدولي في إدارة الدولة لهذا الملف الحيوي، ويؤكد أن القدرة على احتواء مثل هذه الهجمات دون وقوع كارثة بيئية أو إشعاعية هو دليل على كفاءة التخطيط والجاهزية الدفاعية العالية





الإمارات محطة براكة طائرات مسيرة الدفاع الجوي الأمن القومي

