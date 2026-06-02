وزارة الطاقة تحصد جائزة أفضل جهة حكومية متميزة في الابتكار عالمياً

وزارة الطاقة السعودية تتوج بجائزة المبتكر العالمي المتميز GDI كأول جهة حكومية في المملكة تحقق هذا الإنجاز، متفوقة على أكثر من 1400 مرشح من 26 دولة، بفضل برنامج الابتكار الرقمي المستدام والمنهجيات المبتكرة التي تخدم المستفيدين وتعزز بيئة الابتكار.

حصلت وزارة الطاقة على جائزة أفضل جهة حكومية متميزة في الابتكار، كأول وزارة في المملكة تحقق هذا الإنجاز، ضمن جوائز المبتكر العالمي المتميّز GDI من المعهد العالمي للابتكار GINI.

وحققت الوزارة هذا التميز من بين 1,476 مرشحا من 26 دولة حول العالم، وقد مُنحت الشهادة في الأول من أبريل 2026 عن عام 2025. وشملت نقاط التميز التي حازت عليها الوزارة الإجراءات والمنهجيات، وتفعيل الابتكار والمشاركة، وممكنات الابتكار الرقمي. ويعكس هذا الإنجاز تميز الوزارة عالميا بامتلاكها برنامج ابتكار رقمي مستدام، يشمل المنهجيات والحلول الرقمية التي تحقق أثرا إيجابيا، يخدم المستفيدين بالإضافة إلى بيئة داعمة للابتكار والتقنيات المستجدة





