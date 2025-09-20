وزارة التجارة السعودية تحدد ضوابط صارمة لتنظيم المسابقات التجارية

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن حزمة ضوابط جديدة لتنظيم المسابقات التجارية في المملكة، بهدف تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين. وتشمل الضوابط الحصول على ترخيص، وتوضيح شروط المسابقة، وحظر اشتراط الشراء، والالتزام بتسليم الجوائز في الوقت المحدد.

أوضح المتحدث الرسمي ل وزارة التجارة ، الأستاذ عبدالرحمن الحسين، تفاصيل شاملة حول (5) ضوابط أساسية واشتراطات ضرورية يتعين على جميع المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الالتزام بها بدقة عند تنظيم أي مسابقات تجارية. تهدف هذه ال ضوابط إلى تعزيز الشفافية، و حماية المستهلك ، وضمان المنافسة العادلة في السوق السعودي، مما يعكس التزام الوزارة الراسخ بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز بيئة تجارية صحية.

وتشمل هذه الضوابط الحصول على ترخيص إلكتروني صادر عن الغرفة التجارية قبل البدء في المسابقة، مما يضمن أن المسابقة منظمة ومرخصة بشكل قانوني. كما يجب على المنشآت توضيح طريقة الاشتراك في المسابقة بوضوح، وتحديد نوعية الجوائز المقدمة للمتسابقين بشكل مفصل، مع تحديد تواريخ بدء وانتهاء المسابقة بشكل دقيق. أكد المتحدث الرسمي على أهمية إجراء عملية سحب الجوائز تحت إشراف مباشر من وزارة التجارة، لضمان النزاهة والعدالة في عملية السحب. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة المستمرة لضبط وتنظيم السوق وحماية المستهلك من أي ممارسات غير قانونية أو مضللة. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تطورات كبيرة في قطاع التجارة الإلكترونية والأنشطة التجارية بشكل عام، مما يستدعي المزيد من التنظيم والرقابة لضمان حقوق جميع الأطراف. وتعتبر هذه الضوابط جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع القطاعات.\من بين الشروط الأساسية التي حددها المتحدث الرسمي، حظر اشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز بشكل قاطع. هذا الشرط يهدف إلى منع استغلال المستهلكين وإجبارهم على شراء منتجات أو خدمات غير مرغوبة للدخول في المسابقة. كما شدد على ضرورة عدم زيادة أسعار المنتجات أو الخدمات خلال فترة إقامة المسابقة، لضمان عدم استغلال العروض الترويجية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر. ويشمل ذلك الالتزام بنشر رقم الترخيص الخاص بالمسابقة في جميع إعلانات المسابقة، مما يتيح للمستهلكين التحقق من قانونية المسابقة والجهة المصدرة للترخيص. وتضمن الشروط أيضًا منع اشتراك مقدم المسابقة أو أقاربه من الدرجة الأولى أو العاملين لدى المنشأة في المسابقة، لضمان الحيادية وتجنب أي تضارب في المصالح. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الثقة في المسابقات التجارية وضمان مشاركة عادلة لجميع المتسابقين. بالإضافة إلى ذلك، أكد المتحدث على أهمية الالتزام بتسليم الجوائز للفائزين خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الانتهاء من عملية الفرز وإعلان النتائج. ويجب أن يتم إعلان النتائج في نفس الوسائل التي استخدمت للإعلان عن المسابقة، لضمان وصول النتائج إلى جميع المشاركين.\كما حدد المتحدث الرسمي مدة زمنية محددة لإقامة المسابقات التجارية، حيث حظر تجاوز مدة إقامة المسابقة منذ الإعلان عنها حتى تسليم الجوائز أكثر من ستين يومًا. يهدف هذا القيد الزمني إلى تجنب إطالة فترة المسابقة بشكل مفرط، مما قد يؤدي إلى إرباك المستهلكين أو التأثير سلبًا على مصداقية المسابقة. وتقوم وزارة التجارة بدور رقابي فعال لمتابعة امتثال المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بهذه الضوابط والشروط، والتأكد من تطبيقها بشكل صحيح. وتقوم الوزارة بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري. تشمل هذه العقوبات التشهير بالمخالفين، وفرض غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. تهدف هذه الإجراءات إلى ردع المخالفين وحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية أو الضارة. وتؤكد وزارة التجارة التزامها بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز بيئة تجارية عادلة ومستقرة، وتشجع المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات مشبوهة عبر القنوات الرسمية للوزارة





almowatennet / 🏆 15. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

وزارة التجارة المسابقات التجارية ضوابط حماية المستهلك السعودية التجارة الإلكترونية غش تجاري عقوبات

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين