وزارة التجارة تحدد ضوابط جديدة لتنظيم المسابقات التجارية لحماية المستهلك

أعلنت وزارة التجارة عن مجموعة من الضوابط والاشتراطات الجديدة التي يجب على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الالتزام بها عند تنظيم المسابقات التجارية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين من الممارسات غير العادلة.

أوضح المتحدث الرسمي ل وزارة التجارة ، الأستاذ عبدالرحمن الحسين، مجموعة من ال ضوابط وال اشتراطات الأساسية التي يجب على جميع المنشآت التجارية و المتاجر الإلكترونية الالتزام بها عند تنظيم أي مسابقة تجارية. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تنظيم السوق و حماية المستهلك ين من أي ممارسات غير عادلة أو مضللة، وضمان الشفافية والنزاهة في جميع العمليات التجارية. وتتضمن هذه ال ضوابط تفصيلاً لآليات وشروط تنظيم المسابقات، بدءًا من الحصول على التراخيص اللازمة وصولًا إلى توزيع الجوائز وإعلان النتائج.

وقد شدد المتحدث الرسمي على أهمية الالتزام التام بهذه الاشتراطات لتجنب التعرض للعقوبات القانونية. \تتمثل الشروط المحددة في عدة نقاط رئيسية، أولها الحصول على ترخيص إلكتروني صادر عن الغرفة التجارية قبل الشروع في تنظيم المسابقة. هذا الترخيص يضمن أن المسابقة تتوافق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنشآت توضيح طريقة الاشتراك في المسابقة بشكل واضح، مع تحديد نوعية الجوائز المقدمة للمتسابقين، بالإضافة إلى تواريخ بدء وانتهاء المسابقة بشكل دقيق. من الضروري أيضًا أن تتم عملية سحب الجوائز تحت إشراف وزارة التجارة لضمان الشفافية والنزاهة في عملية الاختيار. كما شدد المتحدث على حظر اشتراط الشراء للدخول في السحب على الجوائز، مما يعني أن المشاركة يجب أن تكون مفتوحة للجميع دون الحاجة إلى شراء أي منتجات أو خدمات. يجب على المنشآت أيضًا عدم زيادة أسعار المنتجات خلال فترة إقامة المسابقة، مع ضرورة نشر رقم الترخيص في جميع إعلانات المسابقة لضمان الشفافية. وأخيرًا، يمنع على مقدمي المسابقة أو أقاربهم أو العاملين في المنشأة المشاركة في المسابقة. \بالإضافة إلى ما سبق، أكد المتحدث الرسمي على ضرورة الالتزام بتسليم الجوائز للفائزين خلال سبعة أيام فقط من تاريخ الانتهاء من عملية الفرز واختيار الفائزين. كما يجب على المنشآت إعلان النتائج في نفس الوسائل التي تم من خلالها الإعلان عن المسابقة، سواء كانت منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو غيرها من الوسائل الإعلانية. كذلك، حدد المتحدث مدة أقصاها ستون يومًا كحد أقصى لإقامة المسابقة، بدءًا من تاريخ الإعلان عنها وحتى تسليم الجوائز للفائزين. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة تقوم بمهام رقابية مكثفة للتحقق من التزام المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بجميع ضوابط تنظيم المسابقات والتخفيضات، وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. تشمل هذه الإجراءات تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، والتي قد تصل إلى التشهير بالمخالف، والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وفرض غرامات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى عقوبات أخرى





وزارة التجارة المسابقات التجارية ضوابط اشتراطات حماية المستهلك المتاجر الإلكترونية

