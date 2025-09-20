وزارة التجارة تحدد ضوابط صارمة للمسابقات التجارية لحماية المستهلكين

أعلنت وزارة التجارة عن مجموعة من الضوابط والاشتراطات الجديدة التي يجب على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الالتزام بها عند تنظيم المسابقات التجارية، بهدف حماية المستهلكين وضمان نزاهة المسابقات. وتشمل الضوابط إصدار ترخيص إلكتروني، وتوضيح شروط الاشتراك، وتحديد تواريخ المسابقة، بالإضافة إلى عدد من الاشتراطات الأخرى التي تهدف إلى منع التلاعب وضمان الشفافية.

أوضح المتحدث الرسمي ل وزارة التجارة ، عبدالرحمن الحسين، أن هناك خمسة اشتراطات و ضوابط رئيسية يجب على المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية الالتزام بها عند تنظيم المسابقات التجارية. وتأتي هذه ال ضوابط في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلك ين وضمان نزاهة المسابقات التجارية، وتعزيز الشفافية في الممارسات التجارية. وتعتبر هذه ال اشتراطات بمثابة إطار قانوني واضح لتنظيم المسابقات، بما يضمن حقوق المشاركين ويحمي من الممارسات غير العادلة أو الاحتيالية.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الثقة في السوق التجاري وتعزيز المنافسة العادلة بين المنشآت، وذلك من خلال توفير بيئة آمنة وموثوقة للمستهلكين للمشاركة في المسابقات التجارية. وشدد الحسين على أهمية التزام المنشآت بهذه الضوابط لتجنب العقوبات القانونية التي قد تفرضها الوزارة في حال المخالفة. كما أشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة ورصد المسابقات التجارية، والتأكد من تطبيقها للضوابط المحددة، من خلال الحملات الرقابية المستمرة. ويعتبر هذا الإعلان بمثابة رسالة واضحة للمنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للمسابقات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين





