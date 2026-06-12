وزارة الصحة السعودية تسلط الضوء على نظام داش الغذائي لخفض ضغط الدم ودعم صحة القلب

تشرح وزارة الصحة في السعودية ممثلة بمنصة "عش بصحة" نظام داش الغذائي، مع ذكر ركائزه ومكوناته الأساسية وأبرز التوصيات العلمية لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تسلّط وزارة الصحة السعودية ، عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، الضوء على نظام "داش" الغذائي كأحد الأنماط الغذائية المثبتة علمياً لدعم صحة القلب والأوعية الدموية و خفض ضغط الدم .

يرتكز هذا النظام على أربع ركائز أساسية تشمل الإكثار من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، والتركيز على مصادر البروتين قليلة الدهون، واستهلاك منتجات الألبان منخفضة الدسم، along مع تخفيض استهلاك الدهون المشبعة والأطعمة المصنعة. وتوصي الوزارة بتقليل amounts الصوديوم إلى أقل من 2300 ملليغرام يومياً، مع التوجه نحو الحد الأدنى 1500 ملليغرام، وتجنب المشروبات المحلاة والسكريات المضافة لتحسين حساسية الإنسولين وضبط مستويات الدهون في الدم.

تؤكد وزارة الصحة أن النظام يساهم في التحكم بالوزن والحفاظ على الصحة العامة، وتشدد على ضرورة اتباع نمط غذائي متوازن ومتكامل بدلاً من التركيز على عناصر منفردة، مع استشارة المختصين لتحديد الكمياتappropriates وفقاً للحالة الصحية لكل فرد





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