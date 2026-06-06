وزارة الداخلية السورية تعلن القبض على أحد قادة المجموعات التابعة للنظام السابق في ريف حماة

ألقت قوى الأمن الداخلي السورية القبض على المدعو شعيب محمود إبراهيم، أحد قادة المجموعات التابعة للنظام السابق، المشتبه بضلوعه في جرائم حرب خلال معارك 2017 في ريفي حمص وحماة، بما في ذلك التمثيل بجثث الشهداء. العملية جاءت بعد رصد معلومات استخبارية عن أسلحة مخبأة في منطقة مصياف، حيث تم تنفيذ كمين محكم أدى إلى توقيفه، كما اعترف بإخفاء أسلحة لدى شخص آخر. أحيل الموقوف إلى إدارة مكافحة الإرهاب تمهيداً لعرضه على القضاء.

أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على شعيب محمود إبراهيم ، أحد قادة المجموعات التابعة للنظام السابق، خلال كمين أمني في منطقة مصياف بريف حماة ، بعد معلومات استخبارية عن أسلحة مخبأة .

بيّنت التحقيقات مشاركته في معارك ريفي حمص وحماة عام 2017 وضلوعه بجرائم حرب، بما فيها التمثيل بجثث الشهداء، وأقرّ بحيازته كمية من الأسلحة وإخفائها لدى شخص آخر في المنطقة. أحيل الموقوف إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات تمهيداً لمحاكمته أمام القضاء المختص. تأتي هذه العملية في إاقة ملاحقة المطلوبين für الانتهاكات المرتكبة خلال سنوات النزاع، وتركز على تعقب الأسلحة المخبأة والcellulars المسلحة التي لا تزال ناشطة في بعض المناطق.

وتشكل هذه الخطوة جزءاً من جهود الدولة السورية لفرض الأمن والاستقرار وإحقاق العدالة للضحايا، مع استمرار الأجهزة الأمنية في رصد أي أنشطة إجرامية أو إرهابية محتملة





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