وزارة المالية الروسية تعلن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 10.2% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026

أعلنت وزارة المالية الروسية عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 10.2% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مسجلة 9.423 تريليون روبل، في حين سجلت الإيرادات المرتبطة بالنفط والغاز 2.298 تريليون روبل. كما بلغ عجز الموازنة الروسية 5.88 تريليون روبل، وهو ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الموازنة الروسية لعام 2026 تحقيق إيرادات نفطية وغازية بقيمة 8.919 تريليون روبل، وإيرادات غير نفطية وغازية بقيمة 31.365 تريليون روبل. كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نمو الاقتصاد بنسبة 1% خلال عام 2025، وتوقع أن ينخفض التضخم إلى 5% بحلول نهاية عام 2026.

أعلن وزير المالية الروسي أنيرادات البلاد غير النفطية ارتفعت بنسبة 10.2% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مسجلة 9.423 تريليون روبل (نحو 125.6 مليار دولار).

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الزيادة تشمل ارتفاع إيرادات الضرائب الدورية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 17.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت نفسه، سجلت الإيرادات المرتبطة بالنفط والغاز 2.298 تريليون روبل، وهو مستوى أقل من القيم الأساسية المقررة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار النفط في الفترات السابقة.

ومع ذلك، يتوقع الخبراء ارتفاع إيرادات النفط والغاز في الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط بقوة منذ نهاية فبراير الماضي، على خلفية الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي. كما بلغ عجز الموازنة الروسية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 حوالي 5.88 تريليون روبل (حوالي 78.4 مليار دولار)، وهو ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من النسبة المسموحة في واحد من أفضل المؤشرات بين اقتصادات مجموعة العشرين.

وتستهدف الموازنة الروسية لعام 2026، وفقًا لقانون الموازنة المعتمد للأعوام 2026-2028، تحقيق إيرادات نفطية وغازية بقيمة 8.919 تريليون روبل، وإيرادات غير نفطية وغازية بقيمة 31.365 تريليون روبل. من جهة أخرى، أعلن رئيس مؤسسة روستيخ الروسية للتكنولوجيا العسكرية والمدنية سيرغي تشيميزوف أن المؤسسة نجحت في زيادة إيراداتها أربعة أضعاف خلال عشر سنوات، في إطار استراتيجيتها حتى العام الماضي.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الاقتصاد الروسي سجل نموا بنسبة 1% خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا التباطؤ كان متوقعًا ومقصودًا ضمن الإجراءات الرامية لكبح التضخم. وأضاف بوتين أن التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى 5% بحلول نهاية عام 2026. كما صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن نمو الاقتصاد الروسي خلال العام الحالي 2026 من المتوقع أن يتراوح ما بين 1% و1.3%





إيرادات غير نفطية اقتصاد روسيا موازنة روسيا أسعار النفط نمو اقتصادي

