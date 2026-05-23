وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعتمد على إقامة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين

تعتمد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على إقامة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بمقار متخصصة ومجهزة بأحدث الأجهزة والدواء.

أتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجهيز مقار إقامة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، البالغ عددهم (2500) حاج وحاجة من (104) دول، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .

وتوفر المقار عيادات طبية متخصصة ومجهزة بأحدث أجهزة التشخيص والطوارئ، مع توفير جميع الأدوية العلاجية والوقائية؛ لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة للضيوف. وتنظم الوزارة خدمات شاملة لتعزيز جودة الرعاية الصحية، وحرصًا على سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. وعبّر عدد من الضيوف عن سعادتهم الغامرة منذ وصولهم، مشيدين بحفاوة الاستقبال والعناية الفائقة من لجان الوزارة، مثمنين الجهود التنظيمية والخدمات النوعية التي تعكس اهتمام المملكة بضيوف الرحمن.

ورفع الضيوف أكف الضراعة إلى المولى بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خير الجزاء على أعمالهما الجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية قاصدي الحرمين الشريفين





