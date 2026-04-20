وزارة البلديات والإسكان تستعرض فرص الاستثمار الرياضي في المدن السعودية بمنتدى 2026

تشارك وزارة البلديات والإسكان في منتدى الاستثمار الرياضي 2026 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، عبر استعراض الفرص الاستثمارية في المدن السعودية ودور التخطيط الحضري في دعم الرياضة تماشياً مع رؤية 2030.

تشارك وزارة البلديات والإسكان بفاعلية في فعاليات منتدى الاستثمار الرياضي 2026، حيث تضع الوزارة نصب أعينها استعراض حزمة من الفرص الاستثمارية النوعية التي توفرها المدن السعودية، وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي الحثيث لتعزيز التنمية الاقتصاد ية الشاملة ورفع مستويات جودة الحياة في مختلف أرجاء المملكة.

وتعمل الوزارة من خلال تواجدها في هذا الحدث البارز على إبراز الممكنات البلدية المبتكرة التي تدعم المستثمرين وتذلل العقبات أمامهم، مما يجعل من البيئة الاستثمارية في المملكة بيئة جاذبة ومحفزة للنمو المستدام، تماشياً مع الطموحات الوطنية الكبرى. وتسلط الوزارة الضوء خلال مشاركتها على الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة عبر بوابة الاستثمار الرقمية في المدن السعودية فرص، والتي تعد النافذة الرقمية الأبرز للمستثمرين للاطلاع على الفرص البلدية في شتى مناطق المملكة. وتشمل هذه الفرص قطاعات تنموية وخدمية وترفيهية متنوعة، تهدف جميعها إلى تعزيز سهولة الوصول إلى المشاريع، ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية لتكون أكثر مرونة وشفافية. وتعد هذه المشاركة امتداداً استراتيجياً لجهود الوزارة المتواصلة في تمكين القطاع الخاص، حيث تسعى جاهدة للاستفادة القصوى من الأصول البلدية المتاحة، وتحويل المواقع والمرافق العامة إلى مشاريع استثمارية نوعية تسهم بشكل مباشر في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل واعدة للشباب السعودي، بالإضافة إلى دورها المحوري في تحسين المشهد الحضري للمدن السعودية. علاوة على ذلك، تستعرض الوزارة في أروقة المنتدى الدور الجوهري للتخطيط الحضري في دعم الاستثمار الرياضي، حيث يتم التركيز على تطوير وجهات حضرية متكاملة، وإنشاء مرافق متعددة الاستخدامات، وتصميم مساحات رحبة تدعم الأنشطة الرياضية والترفيهية. إن هذه الجهود تهدف بالأساس إلى تعزيز جاذبية المدن السعودية ورفع تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد أكدت الوزارة أن مشاركتها في هذا المنتدى الاستراتيجي تجسد رؤيتها نحو توسيع قاعدة الاستثمار البلدي وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الحضرية، بما ينسجم تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وبناء مدن عصرية أكثر استدامة، وتوفير بيئة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز عالمي للاستثمارات الكبرى في قطاع الرياضة والترفيه والبنية التحتية





الاستثمار الرياضي وزارة البلديات والإسكان رؤية المملكة 2030 التنمية الحضرية الفرص الاستثمارية

